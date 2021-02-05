深耕宜蘭多年的永慶房產集團旗下永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產2020年不受疫情影響，交出總成交金額120億元、業績6億元的亮眼成績單！區域營業店數突破30店、店數市佔4成，成為宜蘭地區最具規模的房仲品牌。

值得一提的是，「深度聯賣」在蘭陽平原發威，不僅帶來近2億元的聯賣業績、成長率達4成，推升「單店平均業績」突破2,300萬元，眾多加盟店紛紛超越2019年績效，其中年度業績超過2,000萬元的店數多達15家，業績超過200萬元的經紀人則直逼100位。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成表示，我們一再強調加盟總部的職責，就是幫助加盟店東賺錢，所以總部積極推動宜蘭地區『一家委託，數十家銷售，數百人聯賣』，而深度聯賣也不負重望，平均幫宜蘭區加盟店帶來3成聯賣業績。

永慶不動產宜蘭大學農權加盟店店長林軒呈帶領菁英團隊，2020店總業績逼近3千萬！(圖/永慶房產集團提供)

創業夥伴首選 聯賣x科技打造成功方程式

永慶加盟三品牌在宜蘭的好成績，吸引同業轉招、創業！以永慶不動產宜蘭大學農權加盟店店長林軒呈為例，加盟短短一年時間，2020年度業績已經突破2700萬元，林軒呈開心分享：「創業1年，業績幾乎是過去的倍數。」

尤其「深度聯賣」更讓他讚不絕口！過去在其他同業，加盟店少，聯賣規劃不好，大家都怕客戶和物件資源被拿走，和友店8年聯賣僅10件。但加盟永慶不動產後，區域店數市佔高、聯賣規範透明完善，光是去年月月都聯賣成交，一整年聯賣成交件數就突破20件！

除此之外，林軒呈也對永慶的數位工具讚不絕口！像是「實境找房」服務，讓消費者在家用手機就能透過google街景體驗房子周圍的生活圈，並藉由環景照片看見房屋內的細節，大大節省找房時間，也能幫助經紀人高效工作。他又進一步分享「想不到網路效益如此強大！永慶房仲網每個月都帶來30幾通的來電量，是舊東家的10倍，只要好好把握、都能帶來不少業績。」

有巢氏房屋羅東富貴加盟店才加盟兩年，業績年年增長，活力團隊不僅認真工作，也認真玩！(圖/永慶房產集團提供)

社區專家第一品牌有巢氏房屋 品牌力、集團整合力為領先關鍵

永慶加盟三品牌建立共有共好的深度聯賣、系統平台，也讓有巢氏房屋羅東富貴加盟店店東魏聚瑋很有感，他表示「完善的聯賣制度，是我從中信房屋轉招有巢氏房屋的主要原因！」尤其加盟總部很積極，願意幫忙整合許多事情，以前在前東家聯賣業績不多，現在足足有3成，真的差很大！

魏聚瑋更分享永慶「行動智能經紀人APP」等工具助益極大，同仁掌握客戶需求後能夠立即在手機上篩選，經由系統快速跟開發友店完成配對，安排帶看，大幅縮短行政流程，成交速度倍增。

值得一提的是，魏聚瑋才加盟短短兩年，業績年年增長，2020年帶領團隊業績突破1500萬元，他個人也獲得「有巢氏房屋-全國個人總業績菁英獎第19名」的肯定。

魏聚瑋認為有巢氏房屋在宜蘭店數多、案源多，在加盟總部堅持下，經紀人也定期充實房產專業，房仲服務有一定品質保證。此外，永慶加盟三品牌宜蘭地區也很熱心公益，積極回應在地公益需求，客戶對品牌滿意度更高。這也讓他體認到「有強大的品牌和集團作後盾，才能走得遠、走得久，不僅拉大與同業差距，有更多本錢擴大事業舞台。」

(註)房仲店數以全台15大房仲品牌(永慶四品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋)，官網公告店數為統計基準。

(中時新聞網)