馬大九牛年辦年貨，關關難過關關過！

前總統馬英九再度化身馬大九拍攝短片賀歲。從來沒有自己單獨採買年貨的馬前總統，今年決定靠一己之力，利用公車、捷運、計程車、YouBike等交通工具，至各處採買年節所需物品，過程中並要完成製作單位所設計的任務，才能獲得年貨相關資訊，以順利完成採買。

久未搭乘公車的馬英九，第一個任務就是要從家裡出發搭公車前往愛國東路南門市場，原本自信滿滿的他，一上車就找不到投幣處？！ 抵達目的地後，製作單位給的第二道難題是「與在地媽媽跳廣場舞」，看到媽媽們熟練精湛的舞技，大九當場傻眼，只好使出渾身解數與媽媽們一起扭腰擺臀，並大嘆「我容易嗎我」。達成任務的大九，獲得媽媽們推薦的南門市場年菜資訊，採買完後，製作單位出的第三項任務是「搭乘捷運到迪化街菜採買年貨」。

臺北捷運是馬前總統在臺北市長內的重要政績，完成北捷縱橫交會的十字網路。馬大九要先從中正紀念堂站搭到民權西路站，再轉乘中和新蘆線到大橋頭站。製作單位特別要求大九使用購票機購票，不熟悉操作的他，展開了一段爆笑的「人機對話」。抵達大橋頭站後，大九到迪化街採買花生、蜜餞等乾貨，並且發送牛年春聯與口罩，熱情的民眾也紛紛搶著與大九合照。

結束迪化街行程，大九招了輛小黃前往西門町，連續幾項任務讓他元氣大傷，跟運將聊著聊著就忍不住墜入夢鄉。夢醒後更殘酷的是，製作單位居然要他「亂入KTV包廂與陌生人合唱新年歌」，以獲得新衣採買資訊。大九鼓起勇氣亂入一間包廂，遇到了5位正在歡唱的年輕人，說明來意並一同高歌一首復古的新年歌。大九請年輕朋友推薦購衣資訊，竟被嫌平時穿著「土氣」，但他也不是省油的燈，馬上幽默以對，反將一軍。

在年輕朋友的推薦下，大九到西門町一間潮服店，穿上時下流行的衝鋒衣、帽T、工裝褲、漁夫帽等，與平時穿著截然不同的酷勁風格，大九穿起來毫無違和感，帥氣不輸年輕人，成為最佳代言。

年貨都辦齊了，大九從西門町騎YouBike到龍山寺為人家與國家祈福，祈求疫情盡快結束，國泰民安，民眾早日回歸正常生活，並祝福大家「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」，牛年行大運！

2021辛丑金牛年，馬英九的主題春聯是「心天之心平常心，樂天之樂金牛樂」。全球疫情仍未停歇，百姓生活都受影響，越是艱難的困境，更要保持平常心，才能沉著應對；雖然生活中的煩惱很多，新的一年（金牛年），還是要樂觀以對，泰然處之，才能樂天之樂，讓自己保持愉悅，全力迎接挑戰！」

除了春聯外，在去年疫情之初最早鼓勵民眾戴口罩防疫的馬英九，也親自揮毫寫下福、旺、發、財的毛筆字，製作成充滿喜氣、大吉大利的金橘色口罩，做為牛年小物贈送民眾，希望大家戴口罩防疫時，能夠五福臨門福到，福旺發財好運來！

(中時 )