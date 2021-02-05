鼠年台股震盪逾7千點、大漲3,683點 市值增11.37兆元 17:392021/02/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，鼠年台股封關（2021年2月5日）收在15,802.4點點，市值達48.15兆元，分別較豬年封關（2020年1月20日）收盤12,118.71點，市值36.78兆元，增加3,683.69點、11.37兆元，幅度均約31％。 受到關注的是，金鼠年台股最低點於2020年3月19日觸及8,681.34點，最高點在2021年1月21日的16,153.77點，高低落差高達7,472.43點，改寫歷史高低點相差最多的一年。 FORD元月全品牌第二 市佔率高達6.9％ 《金融》去年12月刷卡金額衝次高 全年續破3兆元 (工商 ) #兆元 #鼠年 #市值 #台股震盪 #千點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 政院催生 育兒津貼增至5千元 04:102021/02/05 財經要聞 《韓股》三星電子、化學股助攻 韓股站上3100點 15:402021/02/05 財經 台股鼠年封關大豐收 全年暴漲3683點屢創史上新高 13:382021/02/05 財經 中磊1月營收為30.5億 年增逾4成 17:022021/02/05 財經 港股午盤升152點 快手飆1.64倍 12:372021/02/05 財經 《半導體》鼠年大發 聯電漲2倍 10:512021/02/05 財經 金牛年外資搶進台股 連四月淨匯入近5千億元 19:012021/02/05 財經 《日股》美刺激方案＋樂觀財報 日經勁揚437點 15:232021/02/05 財經 《集中市場》金鼠年漲3683點 外資連3賣 15:232021/02/05 財經 把握基金優惠 台股投資省成本 04:102021/02/05 投資理財 鼠年國內投資人 平均每戶賺54萬元 18:302021/02/05 財經 財經熱門新聞 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 想買台積電小心！下300股變300張 違約交割2大補救曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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