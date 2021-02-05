證交所統計，鼠年台股封關（2021年2月5日）收在15,802.4點點，市值達48.15兆元，分別較豬年封關（2020年1月20日）收盤12,118.71點，市值36.78兆元，增加3,683.69點、11.37兆元，幅度均約31％。

受到關注的是，金鼠年台股最低點於2020年3月19日觸及8,681.34點，最高點在2021年1月21日的16,153.77點，高低落差高達7,472.43點，改寫歷史高低點相差最多的一年。

(工商 )