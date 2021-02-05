正崴(2392)1月合併營收為85.7億元，較去年同月大幅成長39%，創下近幾年同月新高，由於宅經濟需求強勁，正崴預估，今年第1季業績可望遠優於去年同期。

正崴主要業務包括連接器、電競/遊戲機搖桿等配件產品、兩輪電動車(自行車與滑板車)之組裝等系統產品，以及通路等，公司近幾年下足功夫進行產線自動化，並積極朝高毛利產品佈局，讓公司近兩年獲利能力大幅提升。

近來宅經濟需求暢旺，很多消費性電子產品目前皆有供不應求現象，正崴1月合併營收達85.7億元，為近幾年同月新高，公司預估，今年第1季業績可望較去年同期大幅成長。

在電動車及綠能部分，正崴佈局多年電動車相關應用產品，今年將陸續開花結果，且子公司永崴投控旗下的森崴公司，在太陽能與離岸風力發電等綠能產業開始收割，皆是挹注正崴今年業績成長的新動能。

正崴預估，今年綠色能源相關業務佔公司營收比重可望達5%到10%。

展望今年，正崴表示，零組件、系統產品及通路看起來還不錯，其中車用部分，公司產品包括：電動車用各項模組產品(動力電池、軟板、充電樁、連接器及控制模組等)，以及二輪電動車(自行車與滑板車)之組裝，預估今年佔比有機會達10%，只要疫情不再有太多變數，今年業績可望比去年好，有機會較去年兩位數成長。

為配合防疫措施，正崴預計在2月9日進行線上員工表揚大會及線上摸彩活動，正崴在海外各地區的同仁，包括台灣、中國大陸、香港、緬甸、印度與美國等地，將會同時利用手機或電腦連線，為讓線上摸彩直播更增添趣味性與亮點，今年特別與數字王國公司合作，設計虛擬主持人貫穿全場，利用實境和虛擬主持人的視覺特效，讓線上摸彩活動更別出心裁，這也是全球首創，企業使用虛擬人擔任內部活動主持人。

此外，晶實科技公司(STUDIO A)日後也將規劃利用虛擬人物結合AI科技，來從事通路產品的展售與售後客服等業務，讓通路整體的服務更有科技感與創新感。

(時報資訊)