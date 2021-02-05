海山分局宣導春節期間提供外僑「舉家外出住居安全服務」。（海山分局提供）

農曆春節將至，新北市警海山分局今（5）日至轄內外籍商店、外語補習班及小吃店宣導，春節期間提供外僑「舉家外出住居安全服務」，可撥打報案電話110或就近至各警察分局提出申請，由當地警察單位協助住居附近巡邏，以維護住居安全，

據統計，板橋區的外僑或外籍人士，以越南語、泰語、印尼語及英語系的國家最多，海山分局也特別準備五國語言的申請書，由外事警察人員透過口頭或書面方式宣導外出居家安全維護的服務，也同步實施犯罪預防及交通安全宣導，讓他們感受到警方的關心，透過居家安全巡簽服務，警方將加強巡邏密度，以維護住家安全，避免發生竊案，讓民眾出外玩的安心又貼心。

海山分局分局長李忠萍提醒，民眾出外旅遊前，應注意幾個安全步驟，例如：確實檢查家中門窗是否上鎖、請鄰居或警勤區員警協助多多查看，若有貴重物品，宜存放保險箱或隱密處等，如此才能無後顧之憂，安心出門好過年。

(中時 )