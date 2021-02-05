外交部昨天宣佈在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，總統蔡英文也特地在臉書宣布這項消息，但蓋亞那當地時間下午突然終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議，對於辦公室成立在24小時內變卦。國民黨立委陳以信認為，除了北京阻攔應譴責外，蔡政府將此事搞成外交突破而壞事，明顯邦交國守不住舊的、拿不下新的，台灣的整體利益蒙受損失，蔡總統對不起全體國人。

國民黨立委陳以信。(圖/本報資料照)

外交部表示，對於蓋亞那政府在雙方同意對外發布設處協定新聞後，卻在不到24小時之內因中國政府施壓而片面宣布終止設處協定。在經過多方努力之後，仍無法改變蓋亞那方面的決定，我國政府對此深表遺憾。

陳以信說，我國在南美蓋亞那設處生變，這事令人遺憾。首先當然要怪北京，連無涉邦交關係的實質關係都要阻攔，國際上不給台灣絲毫生路，這種手段只會強化惡性循環，兩岸關係伊於胡底。

陳以信表示，其次也要怪蔡政府，建立對外實質關係是好事，但要搞成外交突破大內宣就會壞事，蔡政府邦交國守不住舊的、拿不下新的，就拿對外設處來充數，玩大內宣自嗨，結果變成飲鴆止渴，最後會把國家尊嚴玩光光！

陳以信臉書。(圖/翻攝自臉書)

陳以信指出，蓋亞那的案例再次說明，兩岸不穩外交不行，這是台灣經營對外關係的殘酷現實。蔡英文當年拚命批評馬政府「外交休兵」，但此政策終究為台灣守住22個邦交國，還成功加入WHA與ICAO兩個國際組織。

陳以信說，蔡政府上台後，斷絕兩岸關係，4年半下來，丟掉7個邦交國，退出2個國際組織，加上這次蓋亞那設處遭撤，蔡英文總統對外關係上連丟十分。她個人政策失敗是一回事，但中華民國的國際人格深受打擊，台灣的整體利益蒙受損失，這些都是蔡總統對不起全體國人的地方。

(中時新聞網)