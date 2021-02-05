證交所統計，累計2021年年初開盤迄今共25個交易日，集中市場總成交金額為8兆8,486.7億元，市場日平均成交金額為3,539.47億元，股票成交量週轉率為19.33％，逼近20％，股票日平均成交量周轉率為0.77％。

證交所統計，2021年2月5日加權指數收在15,802.4點，周漲幅約為4.39％，各產業別指數全面上漲，以半導體類指數上漲7.13％為最大，以通信網路類指數上漲0.47％為最小，未含金融類指數漲幅約為4.61％，未含電子類指數漲幅約為2.58％，未含金融電子類指數漲幅約為2.69％。

證交所指出，本周集中交易市場總成交金額為1兆4,226.85億元，全體上市股票成交金額為1兆3,459.6億元，股票成交量週轉率為3.21％。

各產業上市股票交易成交金額前三名為：半導體類6,040.2億元，占全體上市股票交易金額44.88％；電子零組件類1,743.18億元，占比12.95％；光電類1,622.49億元，占比12.05％；成交量周轉率前三名產業為：光電類17.9％；航運類10.75；電子零組件類6.47％。

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