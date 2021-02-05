雲林一名李姓女子，與吳姓男子離婚9個月後產下一名男孩，李女表示小孩是吳男的，但吳男不相信李女說詞，認為是對方離婚前偷吃，因此向李女提告侵害配偶權，結果李女反駁沒有與他人發生性行為，會懷孕是因為針筒注射精液，最後吳男吞敗訴。

根據判決書，吳男與李女結婚15年，兩人在2018年12月5日離婚，2019年9月李女突然傳訊息給吳男，稱自己在8月生下兒子，經推定吳男是兒子的親生父親，之後也收到戶籍登記通知，限期要求吳男，必須與李女約定男嬰的姓名。

但吳男透過親子鑑定，確定男嬰並非自己親生，推算李女應是與自己離婚前，就因為偷情懷孕，吳男私下調查，得知男嬰生父是一名林姓男子，認為兩人侵害配偶權，因此提告求償。對此，李女反駁自己是2018年12月5日離婚後後，向個人資料均不詳的男子取得精液，接著再用針筒注射才受孕，並無發生性行為。

而婦產科醫師出庭作證，指出雖無法精準判定受孕時間，但以超音波週數推斷，受孕期應是2018年12月5日後。至於李女說的針筒注射精液，醫師表示只要精液在陰道裡就有可能，「不管用什麼方式」。

因此法官認為，由於無法確切判定李女受孕時間，究竟是在離婚前還是後，同時吳男無法提供有利證據，證明李女當時有外遇，最後判吳男敗訴，可上訴。

(中時新聞網)