高雄市長陳其邁上任後首要承諾、高雄鐵路地下化鳳山綠廊道在農曆年前如期開放。園道工程全長15.37公里，結合臺鐵新車站、自行車道、捷運紅橘兩線，陳其邁更拋出沿線房屋拉皮、危老重建跟都更等獎勵方案，暗示未來房價看好。

陳其邁去年8月24日上任當天，第一件視察工程就是園道工程。陳其邁表示，市民抱怨鐵路地下化計畫超過10年，整體建設太慢，便委由副市長林欽榮整合工務局新工處、養工處、水利局如質如期完工。

高雄鐵路地下化鳳山綠廊道是高雄市長陳其邁上任後首要承諾，如期在農曆年前開放。（袁庭堯攝）

陳其邁（右）強調，市府已備妥危老重建跟都更輔導專案來協助沿線民眾改善居住環境，建管處及經發局也會協助沿線建築拉皮。（袁庭堯攝）

高雄鐵路地下化鳳山綠廊道外觀。（袁庭堯攝）

陳其邁（左二）視察高雄鐵路地下化鳳山綠廊道。（袁庭堯攝）

鳳山綠廊道大順路到青年路景觀目前已完整串連，設有鐵道記憶與舊城意象廣場、舊城砲台意象廣場、漣漪廣場等。園道植樹面積綠地相當於一座中央公園，配合保水透水設計可達到水資源最佳利用、降低熱島效應、淨化空氣，未來更可帶動沿線都市發展並加速商業、休閒、觀光產業成長。

副市長林欽榮表示，園道內特選樹徑15公分以上的樹木，提升存活率，明年就能成蔭，讓民眾輕鬆漫步。

陳其邁強調，市府已備妥危老重建跟都更輔導專案來協助沿線民眾改善居住環境，有容積率有1.3至1.5倍不等的獎勵，建管處及經發局也會協助沿線建築拉皮，未來房地產勢必增值。

養工處表示，鳳山計畫範圍西起大順三路，東至大智陸橋全長約4.425公里，總面積11萬9375平方公尺，農曆年前可開放9萬4937平方公尺。喬木共植1261株，其中來自仁武產業園區移植櫸木、茄苳、印度紫檀、光臘木等共596株。

工務局表示，園道工程農曆年前預計完成76.5％，未能於農曆年前完成部分屬於內惟車站、跨愛河鐵道橋、箱涵施作等路段，因涉及橋體結構施作、基樁打設，將會在今年6月全面開放使用。

(中時 )