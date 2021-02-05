【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》於今(5)日將進行開服首次改版，釋出五大全新內容：【Lv.70開放】、【新主線地圖】、【新主線劇情】、【巢穴更新】、【新增時裝坐騎】，並加開「卡拉律」新伺服器。同步釋出九大福利活動：【2月份簽到登入】、【入門成就活動】、【抽取坐騎成就活動】、【綠龍巢穴/班恩暗黑巢穴成就活動】、【新年狩獵活動】、【平安的情人節活動】、【在線遊玩就送閃瞎人巧克力】、【新手福利支援】、【全新伺服器登入七天送】，多達25種虛寶道具及物資素材，回饋玩家！此外，beanfun!獨家【百萬BINGO活動】熱烈開跑中，額外開啟「beanfun! 專屬祝福」，週週領取「掃蕩鑰匙」*20，扣點滿額還能獲得零用金轉蛋，敬請把握！

《龍之谷：新世界》首度改版、新等級開放、釋出新主線地圖＆主線劇情！

《龍之谷：新世界》於2月5日進行首次大改版，等級上限從Lv.50開放至Lv.70，並推出全新地圖「薩諾拉特」及「亞努奧羅拉地圖」，主線劇情更新至4－1及4－2章節，玩家將與傳奇英雄在「薩諾拉特」揭穿「龍之追隨者」的陰謀，並舉發大主教「伊葛納西歐」的詭計，玩家在此章節中，需要戰勝變身怪物的大主教、並與「亞勒詹達」面對未知的BOSS「班恩」及傳說中的「綠龍」進行宿命對決。

此次改版將新增四大巢穴：一、龍巢穴「BOSS綠龍」全新BOSS登場，開放Lv.70的玩家挑戰，副本劇情中．「克拉汗」獲得綠龍寶石，為了化身為真正的綠龍、不斷收集古代圖騰，最後在「冥界之門」吸收古代遺物的力量，創造出綠龍巢穴。成功獲勝可機率取得「霸龍靈魂石」、「霸龍套裝裝備」；二、暗黑巢穴「BOSS班恩」，無等級限制，玩家前往「神聖天堂」進入「時空庭院」即可挑戰，獲勝可取得「暗黑斑恩靈魂石」及「決鬥的班恩戒指」；三、一般巢穴「BOSS獅蠍」開放Lv.52，獲勝機率掉落「克魯斯系列史詩裝備」；四、地獄巢穴「BOSS獅蠍」開放Lv.62，獲勝機率掉落「裴內迪特系列史詩飾品」。

《龍之谷：新世界》全新BOSS綠龍登場

時裝坐騎也推出更新項目：時裝新增「中國皇帝時裝套裝」、「新年系列儀式禮服」；背飾新增白／金／藍／紅色翅膀；椅子新增「新年系列儀式椅子」；坐騎新增珍奇等級「淘金沙龍」，移動速度+70%、最大體力+2%、最大行動力增加250、攻擊力+468、防禦力+1248；讓玩家在遊戲裡迎接新年添新衣！

《龍之谷：新世界》全新坐騎

七大福利活動、25種虛寶道具及物資素材大回饋！

歡慶首度改版，官方推出七大福利活動：

※ 2月份簽到登入

登入送坐騎、時裝、椅子、背飾抽獎券、欄位刻印券、副本保證鑰匙等13項獎勵。

※ 入門成就活動

達指定成就項目，可獲得多種強化素材，包含：「潛力結晶」、「龍玉升級石」、「紅寶石強化石」等共3種素材。

※ 抽取坐騎成就活動

達指定抽取坐騎數量，可獲得90,000金幣獎勵

※ 綠龍巢穴/班恩暗黑巢穴成就活動

成功擊殺特定BOSS達指定次數，可獲得48,000金幣獎勵

※ 新年狩獵活動

於2月5日至2月18日，活動時間內「原野」打怪有機率掉落「沖天炮道具」，可於兌換商店兌換稀有稱號「炮啦哪次不炮」，以及各式抽獎券。

※ 平安的情人節活動

與指定NPC對話，可獲得「閃瞎人巧克力裝飾」，可於兌換商店兌換各式抽獎券，也可以餵食寵物提升寵物經驗值。

※ 在線遊玩就送閃瞎人巧克力

在線達指定時間，可獲得「閃瞎人巧克力裝飾」，可於兌換商店兌換稀有稱號「愛你不需要理由」，可獲得防禦力+10效果，以及各式抽獎券。

※ 新手福利支援

於2月5日起，成功創建角色可獲得新手支援獎勵信件，開啟取得「一般復活捲」*5、「潛力結晶箱一」*10、「開拓者防具箱(頭盔)」*1、「開拓者防具箱(上衣)」*1、「開拓者防具箱(鞋子)」*1。

※ 全新伺服器登入七天送

於2月5日至2月11日，連續七日將發送獎勵信件，可取得大量金幣、「體力恢復藥水」、「潛力結晶箱二」、「高級坐騎軟綿綿天使羊」*1、「限量稱號」最大體力+300攻擊力+50、「背飾抽獎券」等多種獎勵。

《龍之谷：新世界》新年春節＆情人節活動

(科技)