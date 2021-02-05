為感謝台灣10年前311地震提供的援助，日本東北津輕地區市役所特別在台農曆春節舉辦感謝祭，今年因疫情阻隔旅遊無法親自到日本東北青森、津軽地區一遊，日本東北津輕地區為滿足喜愛青森而無法到當地旅遊的心情，特地將200隻當地祭典名物「金魚睡魔」空運來台佈展，搭配津軽鐵路沿線的吃喝玩樂體驗，為台灣朋友達成「好想去日本」的願望！

最尊貴特極品24-26玉等級的青森蜜富士空運來台，口感鮮脆香甜多汁，蜜腺凝結在核心的大蘋果，年產量占日本全國總量的二分之一，一直是青森縣特產的最佳代言者，現場可宅配送禮，絕對是款長輩誇親友笑的人氣商品值得衝一波。

近年爆紅的「青天霹靂米」主打喝著青森的甘霖長大，有著晴天霹靂般的美味，成了蘋果以外的熱門伴手，本場次僅少量到貨，日本東北迷們必須把握時間搶購；此外非常能代表當地的特色物產「金魚睡魔羊羹」，圓滾滾的包裝超適合拿來當賀年伴手禮，做為燈展的紀念品再適合不過了！

農手做 純天然 最具溫度的蘋果手做物產，是使用五所川原市盛產果肉、花、嫩葉、樹枝都是紅色的紅心蘋果製成的眾多商品，如清爽酸甜自然原味的果汁、果醬及乾燥蘋果片，酸甜滑順的滋味像極了愛情的紅心蘋果氣泡水、紅心肉蘋果氣泡水。

初一至初五前50名活動現場打卡，送蜜富士！

來自青森的黑色魅力”黑蒜頭”來自日本青森的特有六片種經高溫自然熟成30天後，黑蒜中的微量元素含量較高，味道酸甜無蒜味。

津輕地區必買手信，寶幸鯖魚罐、大蒜仙貝、青森蘋果牛奶糖、青森蘋果糖果、蘋果果凍、蘋果黑森林、金魚睡魔羊羹。

金山燒陶「燒締」技法呈現黏土樸實手感手作魅力、土岐金箔氣泡蘋果酒、高甜度的青森山藥、北海道十勝焙煎紅豆茶、宮崎縣柚子紅茶包、16°C 變色酒杯等豐富產品。

無法出國不用悶，逛日本展就是有著身在台灣心在日本的魔力，12天展期內，天天都可憑統一時代不限櫃位滿500元發票參加浴衣打卡體驗，2/14情人節當天還有日本舞繞館演出，加上現場的津軽三味線聲樂，保證一解出國之癮！

憑發票可免費換上浴衣，在睡魔祭、津輕鐵路等場景前拍照留念，接地氣送賀年平安果，初一至初五前50名打卡，送蜜富士！

新年新祝福，特別在年節間捎來健康平安的祝福，推出初一至初五每日前50名至現場打卡的貴賓，均會送上「青森縣津輕地區產地蘋果 蜜富士」一顆，希望大家能平安渡過今年，疫情結束後相約到日本津軽地區一遊！

日本津輕感謝祭活動：2/5-2/16 上午11點-晚上10點(除夕到晚上6點)，地點於統一時代百貨台北店7F（台北市信義區忠孝東路5段8號）。

(中時新聞網)