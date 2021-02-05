雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

「雞排妹」鄭家純指控翁立友尾牙性騷風波，越演越烈，逼得翁立友不得不現身喊冤，含淚請求雞排妹告他，以還他一個清白，更強調自己從頭到尾都是受害人。現在更傳出翁立友經紀人已懷有9月身孕，在記者會上一度暈眩、身體不適，被緊急送醫。

雞排妹今日突然闖入翁立友記者會，讓場面混亂，記者會也一度延宕。翁立友懷有身孕的經紀人，眼見雞排妹坐在台下遲遲不肯離開，更拿起麥克風苦勸：「我們今天只有開放受邀的媒體朋友們，所以希望非媒體好朋友請先離席，這樣我們聲明會才會開始，我們昨天就已經聲明過了。」

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翁立友經紀人還說，若雞排妹有需要參加記者會，他們可以擇期再開，希望鄭小姐先請離席，也懇請雞排妹別再為難他們，「我們也是員工領人家薪水，請妳幫忙一下，不要再為難我。」更透露自己已經快暈眩了，希望雞排妹快點離席，讓聲明會趕快開始。

雞排妹突然現身翁立友記者會，雙方一度僵持不下。(吳松翰攝)

據ETtoday報導，翁立友經紀人在記者會過程中，一度暈眩、身體嚴重不適，一臉痛苦地坐在椅子上，旁邊還有人急喊著要叫救護車。而豪記唱片也證實，翁立友經紀人確實有被送去醫院，醫生也開了安胎藥，目前已平安返家休養。

(中時新聞網)