南亞科技獲頒經濟部工業局《綠色工廠》標章。南亞科技持續落實綠色生產，近三年已投入1.3億元於能源改善計畫，並將投入新台幣4.8億元優化製程水回收及廢水處理系統，《綠色工廠》標章肯定南亞科技從產品生命週期（LCA）角度致力節能減碳、節水減廢的DRAM生產流程，亦為「綠色科技生產者」的永續角色奠定良好基礎，共同為地球美好環境努力。

綠色工廠標章包括綠建築與清潔生產二大面向，致力於降低工廠廠房於建造、運作，以及產品生命週期各階段之能源消耗與環境衝擊。南亞科技總經理李培瑛表示，南亞科技不僅在DRAM技術的創新研發上努力耕耘，更要做企業永續發展的推動者及綠色生產的實踐者。我們將以創新研發核心價值投入高效能產品開發及生產節能減碳、節水減廢等改善方案，盡可能減少每項產品的環境足跡，以提升產品綠色競爭力。

南亞科技綠色工廠依循台灣綠建築評估系統規劃設計興建，採用低逸散、低污染、可循環利用之建材，符合綠建築生態、節能、減廢及健康等四大面向指標。公司永續發展委員會積極推動環境永續發展計劃，制訂溫室氣體管理、資源循環再利用以及綠電目標。2018年起導入ISO 50001認證之能源管理系統，打造即時監控平台，結合AI與數據分析科技改善節能落實綠色生產，並持續推動節水措施，實踐創新科技為環境作出正向貢獻。

南亞科導入產品生命週期評估系統，從產品設計、原料採購、生產製造、運輸、產品使用至棄置回收綜合評估環境影響與衝擊，鑑別出提升環境效益的作為以滿足客戶需求並提升產品綠色競爭力，制定「零件與材料環境管理物質管理通則」，確保產品皆符合WEEE、RoHS、包材指令、REACH等國際法規標準。南亞科技積極建立安全健康職場，於2019年8月順利取得最新職業安全衛生管理系統ISO 45001認證，以確保提供所有南亞科技工作者安全、健康與優質的工作環境。

南亞科以永續精神打造強韌企業體質，致力成為「智慧時代 · 最佳記憶體夥伴」，彰顯綠色記憶體創造環境永續績效。先後榮獲「國家永續發展獎」、「台灣企業永續獎」、「CDP A list」等國內外大獎肯定，南亞科將持續以投入綠色生產與開發綠色高效產品，攜手供應商與客戶夥伴，一同為地球共好而努力。

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