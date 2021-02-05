今年受到疫情的影響，許多公司紛紛取消尾牙活動，正崴（2392）也為配合防疫措施，預計在2月9日進行線上員工表揚大會及線上摸彩活動。在疫情嚴峻的現在，採取了不同方式代替往年的尾牙聚餐來鼓舞同仁士氣，希望在疫情造成人心惶惶與不安的同時，帶來些溫暖與歡樂，讓即使目前在各地居家隔離及辦公的同仁，也可以同時連線共同參與此歡樂活動。

正崴公司在海外各地區的同仁，包括台灣、中國大陸、香港、緬甸、印度與美國等地，屆時將會同時利用手機或電腦連線，進行員工表揚大會，表揚會後也進行線上摸彩活動。而為讓線上摸彩直播更增添趣味性與亮點，今年特別與數字王國公司合作，設計虛擬主持人貫穿全場，利用實境和虛擬主持人的視覺特效，讓線上摸彩活動更別出心裁，這也是全球首創，企業使用虛擬人擔任內部活動主持人。而晶實科技公司（STUDIO A）日後也將規劃利用虛擬人物結合AI科技，來從事通路產品的展售與售後客服等業務，讓通路整體的服務更有科技感與創新感。

正崴5日公布2021年1月自結合併營收為台幣85.7億元，較去年同期營收61.6億元，大幅成長39％，創下近幾年來同期新高，並為今年開春立下好彩頭。

近來在宅經濟發揮下，很多消費性電子產品目前皆有供不應求現象，正崴公司預計今年第一季業績應可受惠並可望較去年同期大幅成長。另外正崴公司布局多年的電動車領域的相關應用產品今年也會陸續開花結果，再加上子公司永崴投控旗下的森崴公司，在太陽能與離岸風力發電等綠能產業的布局收割，皆是挹注正崴公司今年業績成長的新動能。

(工商 )