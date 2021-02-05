因新冠肺炎（COVID-19）疫情持續影響區內事業營運績效，經濟部加工出口區管理處5日表示，將持續挺廠商共度難關，配合紓困振興條例實施期間，推動延長土地租金紓困措施，110年度與加工處承租土地的事業，如果營業額衰退15％，可申請土地租金減收兩成，至110年6月止。

加工處5日指出，為了協助區內廠商度過營運難關，之前在109年5月實施「加工出口區租金緩繳或減收紓困措施」，土地租金全面減收20％共六個月，經加工處積極推動該紓困措施後，區內事業的營業額，已有逐步回升趨勢，顯見紓困措施已達階段性成效。

但是，考量國內疫情仍然嚴峻，與外銷相關的製造業及其技術服務業持續受到衝擊，加工處表示，為了持續協助艱困企業營運，陳報經濟部核定延長土地租金紓困措施，自109年12月1日起至110年6月30日期間，承租土地的事業，任1期營業額較去年同期減少達15％以上時，得向加工處申請土地租金減收20%，減收期間以六個月為上限。

(工商 )