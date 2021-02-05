海外資金回流下，商辦供不應求，新竹商辦最高行情直逼台北市辦公商圈！竹北高鐵站旁已完工三年滿租的「暐順經貿大樓」，因供不應求，原計劃作為景觀餐廳的19、20樓，業主暐順投入近5千萬元改裝為商辦，客戶搶租預訂一空，最高單價上看每坪2,000元。

「暐順經貿大樓」位於竹北高鐵站旁，低樓層為自營商場「6＋PLAZA」，中高樓層出租給安捷國際酒店，6至13樓規劃31個單位、每單位80～150坪商辦空間，三年前完工在2019年底已全數滿租，租金行情約在每坪1,500元，租客中七成為科技產業，包括如優比快科技、亞東工業氣體等都是知名租客。

去年更將高樓層的19、20樓改為商辦去年底完工，共九個單位全數預訂一空，還有多家租客候補。據悉，搶租該大樓的租客仍以科技業為大宗，包括竹科有園區半導體等外商公司計劃進駐19樓，另有IC設計公司爭取最高樓層20樓320坪，成立企業總部，目前開價租金上看每坪2,000元。

暐順集團副董事長林妮穎表示，竹科產業群聚連鎖效應發酵，竹科的協力廠商、供應鏈相關企業的強勁需求，鎖定竹北高鐵周邊，一圈一圈擴散形成科技金融商圈。由於市場商辦供不應求下，去年初暐順投資近5千萬，重新改裝該大樓高樓層，提供全新景觀商辦空間，以滿足市場需求。

挾著竹科及生醫園區兩大產業鏈的獨特性，新竹高鐵站旁第一排包括華邦電以及慧榮科技大樓等企業進駐，2018年底慧榮科技以約18.1億元，向高鐵局標下竹北高鐵站旁核心地段商業區土地，每坪創下近百萬單價，未來竹北高鐵特區將會成為商辦市場一級戰區，預估在持續滿租、供給有限下，2021年將帶動租金漲幅。

(工商 )