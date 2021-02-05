農曆春節將屆，各地警、民力正展開加強春節期間安全維護工作，台北市警察之友會信義辦事處為慰問員警終年辛勞，並感謝警方在防疫工作上的貢獻，辦事處主任林進輝親自前往信義分局慰問，由分局長范織坤率各內外勤單位主管代表接受。

林進輝表示，信義分局員警平日維護治安、交通，為民服務等工作不遺餘力，除對警方於春節期間堅守崗位，犧牲與家人團聚時間表達敬意與感謝外，也祝福大家佳節愉快、身體健康，闔家平安喜樂。

范織坤也感謝信義辦事處全力支援與協助改善警方軟硬體設備，作為員警最堅強的後盾，信義分局會秉持認真負責、主動積極的優良傳統做好維護社會治安的工作。今年加強重要節日安全維護工作，自2月3日22時起至2月17日24時止，除期勉全體員警做到「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」的工作目標，亦不忘向民眾宣導春節期間民眾如有大批現金提存，可請求警方協助護鈔，如外出旅遊或返鄉團圓，亦可申請警方加強住家安全巡邏勤務，讓民眾安心過好年。

(中時 )