農曆新年將至，為讓長輩感受年節氛圍，高雄市政府社會局仁愛之家於5日舉辦「揪夥來炊粿」活動，由流木居工作坊執行長蔡成銘夫婦，教長輩製作美味的紅龜粿，讓長輩回味過往過年過節時光，「吃甜甜過好年」。

黃奶奶昨日上午8點多就迫不及待到活動中心，看到流木居工作坊蔡成銘夫婦忙進忙出，她熱心一起幫忙，熟練的揉著糯米糰，工作人員問奶奶怎麼如此純熟，黃奶奶說：「小時候過年，我母親會帶著我們一起做紅龜粿，邊做邊跟我們說：神明跟人都要吃甜甜，才過好年，而炊粿時的香氣，是我兒時對過年的記憶。」

蔡成銘夫婦為了讓長輩吃的健康安心，選用糯米糰混天然色素製作紅龜粿表皮，雖然較為費時，但為了讓長輩吃得健康，他們認為相當值得，長輩們感受到夫婦倆用心，每個人都做了好幾個紅龜粿要分送給親朋好友，頻頻對蔡成銘夫婦道謝。

此外，高雄市社會局家防中心每年年終都會陪伴不同國籍的受暴婦女與孩子團聚共迎新春，今年因考量疫情嚴峻，家防中心和高雄市國際蘭馨交流協會合作，改以致贈身心障礙社福團體製作之年節禮品-心路基金會「一家工廠」蛋捲禮盒110份，將這份關心情意宅配到家。

社會局指出，高雄市家防中心自2008年起，農曆年前都會舉辦「歲末聯歡-姊妹回娘家」餐聚活動，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，為維護大家健康，轉變送愛心方式，將禮盒與祝福親送到受暴姊妹手上。

(中時 )