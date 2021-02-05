當地時間2月4日，蓋亞那政府發表聲明稱將繼續遵循「一個中國」原則，與中華人民共和國的外交關係不變，蓋亞那政府未與台灣建立任何「外交關係」，終止台灣在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。大陸外交部發言人汪文斌對此表示，民進黨當局拙劣表演注定貽笑大方。

中方對此有何評論？此前，美駐圭亞那使館、「美國在台協會台北辦事處」等曾表示歡迎台灣在圭設立機構，中方對此有何評論？

汪文斌表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方堅決反對任何建交國與台灣進行任何形式的官方交往。蓋亞那政府秉持「一個中國」原則的正確立場，宣佈終止台在蓋設立機構有關「協議」，並重申重視發展對華友好關係，不與台建立所謂官方關係。蓋方及時糾正錯誤，有利於雙邊關係大局。

汪文斌指出，台灣民進黨當局處心積慮打著開展經貿和文化等非官方活動的幌子，行謀求「台獨」、拓展「國際空間」之實，妄圖瞞天過海、蒙蔽世人。事實再次證明，「一個中國」原則是公認的國際關係准則和國際社會的普遍共識。台灣的分裂行徑和拙劣表演不得人心，醜惡嘴臉暴露無遺，注定貽笑大方。

此外，美國駐蓋亞那使館、美國在台協會台北辦事處(AIT)等日前曾表示，歡迎台灣在蓋亞那設立機構。對於美方有關方面表態，汪文斌表示，美方有關官員違背國際法原則和國際關係的准則，發表嚴重的錯誤言論，中方對此表示堅決反對。

汪文斌重申，台灣問題事關中國的主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。大陸敦促美方糾正錯誤，以實際行動恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，謹慎行事。

蓋亞那政府已宣佈終止設立民進黨當局的「台灣辦公室」。大陸國台辦發言人馬曉光5日下午發布「答記者問」稱，「我們一貫反對中國台灣地區同我建交國發展官方關係。民進黨當局渲染的所謂『外交突破』只會自取其辱，以失敗收場。」

(中時 )