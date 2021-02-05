美國總統拜登終於在全球的期待下做了上任後首次外交政策演說，將中國定性為最嚴峻的競爭者，但願意在符合美國利益的情況下與中國合作。美中關係專家表示，拜登將美中關係定調為「既競爭亦合作」，預計拜登不久就會和習近平通電話。

哈佛大學費正清中國研究中心研究員、波士頓學院（Boston College）政治學教授陸伯彬（Robert Ross）接受《美國之音》訪問時表示，拜登的外交政策的講話為美國的中國政策和美中關係確立了基調，指明在哪些領域合作、在哪些領域競爭，以及在哪些領域可以努力緩和緊張局勢。

陸伯彬說，雖然已經知道美中將展開競爭，但還必須決定是要像在南海和台灣緊張局勢那樣的競爭，還是比較緩和的競爭。外界對拜登的政策有許多揣測，也探測到不同的信號，例如有人認為美國必須發展與保持絕對優勢，也有人認為北京要為對台灣的挑釁打壓付出代價。

他說，面對川普政府時期美中關係的遺產，拜登政府必須儘快決定是保留現行政策，還是對某些政策進行調整。

報導說，拜登在演講中還提到他上任後的2周裡，已經同許多美國最親密的朋友通電話，包括加拿大、墨西哥、英國、德國、法國、北約、日本、韓國和澳大利亞的領導人。此外，觀察人士也注意到拜登上任不久便與俄羅斯總統普且通電話，雙方談及俄國駭客以及毒害反對派領導人的問題。

外界現在關注拜登何時會與習近平通電話。報導指出，以前總統川普為例，是在就職後20天，還有分析人士揣測拜登甚至可能不會與習近平通電話。但陸伯彬認為，與習近平通話不會對外交政策產生任何影響，目前還無法預測拜登何時會與習近平通話，通話是一定會有，但顯然拜登還在審查川普的政策遺產，思考如何調整與中國打交道的方式。

陸柏彬說，所有與世界領導人的通話都只是禮貌性的，拜登與習近平通話應該不久就實現，屆時他已確認要往哪個方向走。

(中時新聞網)