趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣董事長趙少康重返國民黨，他坦言得到高雄前市長韓國瑜支持，誓言對抗慈禧太后和義和團，除了有意參選黨主席，甚至不排除角逐2024年總統大選，成為近期政壇的一大關注焦點。對此，資深媒體人陳揮文昨(4日)在廣播節目中則說，「言多必失、言多必敗」。

中廣董事長趙少康擬參選黨主席，卻因回復黨籍未滿1年，遭疑資格不符。趙少康昨表示，根據《國民黨主席選舉辦法》，只要「曾任」中評委或中央委員，「得」申請登記主席候選人，「哪裡有講1年了？」他也強調，自己沒有一定要選主席，但這次若沒選，下次大概也不會選了。

趙少康重回國民黨，且已回復黨籍，外界解讀這是趙與前高雄市長韓國瑜結盟，甚至為挑戰今年的黨主席選舉而來。對此，陳揮文4日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，「趙少康會步上韓國瑜後塵嗎？我認為言多必失、言多必敗，所以國學大師南懷瑾曾說台灣電視名嘴前途有限，後患無窮，我就是在應驗這句話，我們名嘴就是言多必失、言多必敗。」

至於，國民黨主席江啟臣決定聘趙少康為中評委，化解「韓趙聯盟」第一波攻勢。外界解讀只送出半張門票，接下來，掌握修改「黨主席選舉作業細則」權力的中常會，將是雙方、甚至三方攻防的主戰場。

(中時新聞網)