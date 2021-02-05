民航局5日下午邀集業界研擬於疫情期間放寬機組員的飛航執勤時間，最後並未做出結論。華航表示，全案目前仍在討論及意見蒐集階段，華航目前在空服員派遣上無此需求，飛航機組員派遣原則一向優於民航局法規規定；未來如有所修訂，亦將視飛航組員個人意願並在符合法規的前提下進行溝通及規劃。

華航一直有在做機師轉訓工作，目前公司全貨機機隊運力全開，公司針對747與777全貨機，持續視需要辦理機師轉訓工作，讓貨機機師維持充足的派遣人力。公司方面表示，華航因應機隊與航線發展，持續執行飛行人力定期檢視及機師轉訓，疫情期間保持正常進行。

華航表示關懷機組員執勤及生活的平衡，一切遵照主管機關規範辦理，在飛安第一的原則下，落實機組員防疫管理。

民航局指出，因為有業者與部分機組員建議民航局參考國外相關作法，長程航班派遣二組組員，不入境他國，減少國外染疫風險，也可減少居家檢疫時間。由於此一作法可能導致機組員飛行執勤時間（FDP）延長，民航局今日邀集國籍航空公司業者與各工會討論。

由於與會人士對延長FDP尚無共識，會議並無結論，民航局已請業者對此模式提出更完整的評估及風險分析，確保配套措施不影響飛安，並持續與員工溝通。

民航局說明，會中，無論勞方或資方，均認為目前的居家檢疫方式，長時間無法正常生活及進入社區，確實加重機組員的身心負擔，民航局將檢視機組員居家檢疫延長為七天後之實施成果，向指揮中心說明，並將勞資雙方之意見反應給指揮中心參考。

(工商 )