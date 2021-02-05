市議員謝美英與忠孝里長游缘如為市民請命，尋找適切地點設立公廁。（黃婉婷攝）

桃園市中壢區忠孝公園位於內壢，緊鄰原住民集會所，設有天幕廣場、綠草坪及兒童遊具，落成至今使用率極高，無奈5點後集會所公廁關閉，尿急民眾苦無地點小解，只能步行至1公里外的超商，或讓孩子在樹旁「解放」。中壢區公所允諾，未來將在集會所旁設置簡易廁所，規畫男、女及無障礙廁所，也會定期派員清潔維護。

鄰近中原、復興、忠孝3里的忠孝公園，由於機能完整，又有可遮風避雨的天幕廣場，舉凡廣場舞、外丹功及直排輪等團體都愛來此處訓練，家長也會帶著孩子到綠地走踏，因此公園清早、傍晚時人潮不斷，卻因缺乏廁所讓居民直搖頭。

陳情人徐小姐表示，當集會所拉下鐵門，長者與幼童想上個廁所，還須憋尿走到遙遠的超商，或特地返家如廁，又不願讓孩子就地解放，擔心影響市容、臭味橫生，才會發起連署呼籲公部門正視民眾需求。

市議員謝美英接獲陳情後，起初先建議原住民族行政局開放內部公廁，以利運動民眾使用，但礙於管理權責問題，擔心不利公物保管，她轉而尋求公所協助，在公園周邊尋找合適之處設立簡易型公廁，加強照明、治安等綜合機能。

中壢區公所公園管理課表示，簡易廁所將設置在集會所旁一處綠地，該處鄰近停車場與行車通道，避開視線死角，周邊恰好設有監視器，隨時監控公廁情況。預計設置2間簡易廁所，男廁一間、女廁則和無障礙廁所結合，汙水管線也會與一旁的化糞池連接，避免散發異味，年後將完成規畫設計，粗估今年6月能設置完畢。

(中時 )