北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

北農推多項新措施穩定農民收益，獲陳吉仲大讚典範。（吳康瑋攝）

台北農產公司為穩定蔬果價值、提高農民收益，重新改造冷鏈低溫卸貨拍賣區、引進單層新式紙箱、推出可重新使用摺疊物流箱、首創質譜化學快檢加供應人實名制等措施，行政院農委會主委陳吉仲5日前往第二果菜批發市場時，更大讚這會成為最好的典範。

北農總經理翁震炘指出，目前已將第一、第二果菜批發市場，全面重新導入冷現物流系統，從產地到預冷中心，再用冷藏運輸送到低溫拍賣區，若要送到國外市場，會進入冷藏庫到果菜物流中心，最後以冷藏運輸送到各個低溫展示櫃販售，提升蔬果品質，維持穩定價格。

翁震炘表示，透過提升有產銷履歷的蔬果到貨量，退貨次級品，及媒合友善企業進行「預約交易」，讓企業和農民長期合作，製作易辨識的專用封箱膠帶，施行產銷履歷農產品優先拍賣制度，提高農友收益，其次在外包裝部分，將規格標準化，改善包裝材質、規格參差不齊和淘汰農產品避免影響果菜價格，還引進折疊物流箱，不僅可重複使用，箱上的QRCode，還能追蹤運送軌跡。

此外，在食安部分，翁震炘表示，原本北農使用的化學法加數據審查篩檢流程檢驗需要3到7天，目前改以「質譜化學快檢」，每次檢驗只要25分鐘，就能查驗近三年的農藥使用記錄，目前北農自2019年7月起至去年底，已經檢驗快2萬件農產品，檢驗結果都非常標準。

在產品朔源方面，翁震炘說，北農目前已推動供應者的實名制，目前已建置16.6萬筆供應人的資料，去年7月就已經達到100％實名制拍賣，一發現有產品不合格，就會將該提供者的提供資格暫停10天到1個月，一但連續3次不合格，便會永久廢止供貨人資格，透過這些方法，更能揭露不合格產品的縣市地區用藥狀況。

陳吉仲也感謝北市府推動實名，促北農結合實名制與質譜儀農藥檢驗制度，讓蔬果農藥殘留無所遁形，他認為，北農就是農委會與台北市政府合作最好的典範。

現場也有媒體詢問人事調動的傳聞，陳吉仲除了不斷澄清「子虛烏有」外，也強調，目前最重要工作就是在過年前，讓消費者買到過年年貨及禮品等，並讓農漁產品供應無虞及提供優質農產品給消費者，同一時間也會做好非洲豬瘟防疫工作。

(中時 )