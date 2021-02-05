民進黨籍前立委高志鵬5日傍晚18時7分離開八德外役監。（賴佑維攝）

民進黨籍前立委高志鵬因介入國有財產局市場租價承購案，收受50萬元政治獻金，遭台中高分院判刑4年6月確定，因在八德外役監表現良好獲准假釋，18時7分他步出外役監，面對媒體關心，他只說「謝謝大家，感謝大家！」

高志鵬步出外役監，媒體關心近況及未來？高志鵬僅回答「謝謝大家，感謝大家！」，也向媒體說「辛苦了！」接著上車離去。

(中時 )