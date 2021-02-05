前立委高志鵬假釋 18時7分步出八德外役監 18:212021/02/05 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨籍前立委高志鵬5日傍晚18時7分離開八德外役監。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍前立委高志鵬5日傍晚18時7分離開八德外役監。（賴佑維攝） 民進黨籍前立委高志鵬因介入國有財產局市場租價承購案，收受50萬元政治獻金，遭台中高分院判刑4年6月確定，因在八德外役監表現良好獲准假釋，18時7分他步出外役監，面對媒體關心，他只說「謝謝大家，感謝大家！」 高志鵬步出外役監，媒體關心近況及未來？高志鵬僅回答「謝謝大家，感謝大家！」，也向媒體說「辛苦了！」接著上車離去。 前綠委高志鵬涉貪假釋 法務部火速批準 最快傍晚出獄 陸證監會批准深交所主板和中小板合併 (中時 ) #高志鵬 #假釋 #政治獻金 #八德外役監 #外役監 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 正妹訂餐狂撩挑逗求肉償服務費 外送員嚇求饒 09:232021/02/05 社會 役男可依意願 申請提早或延後入營 04:102021/02/05 生活新聞 台東女中彩繪多良部落 居民驚呼：好像誰的阿嬤！ 17:262021/02/05 寶島 蘋果車將出發 瞄準外送、無人計程車 04:102021/02/05 全球財經 中華e-VERYCA 綠能送外燴 04:102021/02/05 時尚消費 卜學亮少年心與禾浩辰互嚇為樂 04:102021/02/05 娛樂新聞 服刑756天 高志鵬最快8日獲假釋 可回家過年 12:232021/02/05 社會 兩大知名電商服飾涉地下匯兌12億 檢調約談貿易業者8人交保 09:012021/02/05 社會 雞排妹遭批靠脫成名還喊性騷 講話直白曾認睡過50男 06:312021/02/05 娛樂 不計昔日親中發言 美參院外委會通過駐聯大使人事 07:132021/02/05 國際 虎頭埤風景區迎春防疫 入園遊客數管控3000人內 14:412021/02/05 寶島 政治熱門新聞 罷捷投票倒數 鳳山在地人吐心聲：忍很久了 - 政治 「刪Ｑ」罷免陳柏惟傳捷報 才5天連署書達標 - 政治 韓趙結盟內鬼找到了？陳揮文爆內幕5大疑點 - 政治 趙少康不為人知的一面 陳文茜：要選總統請忘了你的諾言 - 政治 罷免連署第一階段短短5天就達標 陳柏惟回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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