立春後天氣溫暖，彰化下午霾害又起，全縣空品又出現一片紅咚咚，即時通品指標AQI飆到150以上，對所有群族都不良，彰化縣環保局表示這波空品不良將影響到10日，已與與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，包含台中火力發電廠已啟動友善降載1100MW。
彰化縣即時空品監測站從下午起都進入橘色，敏感群族不良，越接近傍晚，線西、彰化、二林和大城監測站，都出現紅色警戒，對所有群族都不良，環保局表示，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，汙染物容易累積。
不少敏感群組已經感覺空氣很差，抬頭一片霧茫茫，儘管天氣好，外出慢跑、爬山運動都減少，互相提醒空氣不好，為了防疫也為了防汙，戴好口罩。
彰化環保局表示，已立即啟動緊急應變機制，通報轄內前20大公私場所自主檢核空汙防制設備、通知營建工程區內增加出入口及周邊灑水頻率、廟宇配合環保祭祀作為，並派員稽查公私場所、至高露燃熱區加強取締露天燃燒、執行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，以減緩空氣品質進一步惡化。
彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載1100MW，減緩中部空氣品質惡化。
環保局提醒加強健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。如發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。