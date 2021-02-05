霾害起，彰化城市一片霧茫茫。（吳敏菁攝）

霾害起，彰化城市一片霧茫茫。（吳敏菁攝）

霾害起，彰化空品紅咚咚。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化提供）

環保局表示，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，汙染物容易累積。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化提供）

霧霾又起，彰化縣環保局出動灑水。（彰化縣環保局提供／吳敏菁彰化提供）

立春後天氣溫暖，彰化下午霾害又起，全縣空品又出現一片紅咚咚，即時通品指標AQI飆到150以上，對所有群族都不良，彰化縣環保局表示這波空品不良將影響到10日，已與與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，包含台中火力發電廠已啟動友善降載1100MW。

彰化縣即時空品監測站從下午起都進入橘色，敏感群族不良，越接近傍晚，線西、彰化、二林和大城監測站，都出現紅色警戒，對所有群族都不良，環保局表示，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱，擴散條件較差，汙染物容易累積。

不少敏感群組已經感覺空氣很差，抬頭一片霧茫茫，儘管天氣好，外出慢跑、爬山運動都減少，互相提醒空氣不好，為了防疫也為了防汙，戴好口罩。

彰化環保局表示，已立即啟動緊急應變機制，通報轄內前20大公私場所自主檢核空汙防制設備、通知營建工程區內增加出入口及周邊灑水頻率、廟宇配合環保祭祀作為，並派員稽查公私場所、至高露燃熱區加強取締露天燃燒、執行車輛怠速稽查並進行街道洗街作業，以減緩空氣品質進一步惡化。

彰化縣與鄰近縣市共同管制主要空氣汙染來源，要求啟動相關空品不良應變作為，包含台中火力發電廠已啟動友善降載1100MW，減緩中部空氣品質惡化。

環保局提醒加強健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出，建議搭乘大眾運輸工具並配戴口罩，以維護個人健康。如發現工廠排放黑煙、露天燃燒、車輛排放大量黑、白煙等情形，請協助通報環保局進行處置。

(中時 )