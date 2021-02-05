全球疫情依舊持續，邊境管制看不到盡頭，疫情海嘯第一排的觀光零售免稅店業者包括昇恆昌、采盟等去年銷售額更是不及以往的三成，即便世界不少機場免稅店紛紛閉店，但桃園機場免稅店仍陣守國門，且年度公益捐贈也未因疫情間斷；昇恆昌捐贈10桌圍爐年菜、物資與紅包伴長輩過好年，而采盟則捐款240萬予六愛心小舖公益團體。

過去十年來，昇恆昌志工團隊歲末年終最重要的行程便是關懷八里安老院，往年志工們都是從早上開始就準備各種團康活動與長輩同樂，中午圍爐從備餐、擺盤到上菜都由志工們一手包辦，今年受新冠肺炎疫情影響，且台灣疫情增溫，考量長輩們身體健康狀況以及避免群聚增加染疫風險，延後原定一月底的探訪關懷行程，取消團康與圍爐活動，5日由昇恆昌財會副總江松圳代表送年菜，透過美味料理傳遞年節的溫暖。

受疫情衝擊昇恆昌營運大受影響，積極轉型在全台各地舉辦移地展售，數千員工積極開拓新客源求一線生機，另一方面，仍在疫情最前線堅守國門崗位，持續配合防疫政策與嚴實清消工作。即使身處困境，年中疫情趨緩時，全台昇恆昌志工們仍利用工作之餘的時間自發性投入上百場公益活動，盡己之力傳承昇恆昌的公益精神。

采盟免稅店長期關注公益，上週即由董事長古素琴代表企業於采盟中山北展售店捐款240 萬元予愛心小鋪六個公益志業團體。古素琴表示，目前疫情嚴峻，機場出入境旅客寥寥無幾，為了邀請更多愛心人士共襄盛舉，特別於采盟免稅品牌展售店（中山北店）新增設愛心小舖，民眾除了可於店內選購愛心商品支持公益 之外，更可於店外公益長廊透過手機掃描柱面上的 QRcode 即時線上捐款，為需要幫助的公益弱勢團體提供最溫暖實質的援助。

采盟自101年起邀集希望基金會、喜憨兒基 金會、陽光社會福利基金會、臺灣防盲基金會、乳癌防治基金會、臺灣 黑熊保育協會等六家基金會合作，共同於桃園機場二航廈D區設立愛心小舖，協助推廣及販售其愛心週邊商品，且所得 100%歸各公益團體所有，每年更固定捐款支持。

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