春節將至，高市政府教育局5日在杉林國中舉辦「2021年寒冬送暖活動」，與高雄市餐盒公會等單位共同致贈偏鄉弱勢孩子年菜、紅包與福袋，讓偏鄉弱勢孩子提早感受溫暖的除夕團圓夜。

今年年菜共計306份，有5菜1湯，分別有「鴻運當頭獅子頭」、「步步高升蒸米糕」、「傳統珍味赤肉羹」、「鳳凰呈祥燉雞湯」、「富貴筍乾燒豚肉」、「招牌進寶水餃」，每道菜味美色香，都有個吉祥討喜的菜名，希望讓受贈孩子與家人能有豐盛的年菜，快樂迎接新的一年。

除了豐富的年菜組合，高市政府教育局、高市各級學校家長會長協會等團體更加碼致贈460個紅包與福袋給每一位弱勢學生，其中福袋裝著各種文具用品，代表將「歡樂」與「福氣」傳達給學生，也讓學生提前感受年節氣氛。

此外，受到新冠肺炎疫情嚴峻影響，伊甸基金會往年農曆年前會邀請服務個案一起圍爐，今年改成由社工、志工「到宅圍爐」，伊甸社工帶著年菜，擺開充滿愛又豐富的一桌菜，一同陪伴弱勢家庭提早過好年，年節歡樂氣氛濃厚。

「謝謝你們，吃暖心更暖。」91歲媽媽為全盲的兒子阿富盛上一碗熱湯，也一邊夾水餃給小兒子吃，擺滿一桌子的火鍋和菜餚，讓阿嬤感受到吃鍋圍爐的暖意。

阿富一家人主要經濟來源靠政府補助，雖然平日有居家服務員協助送餐，但遇到過年就沒有送餐服務，阿富說：「今年有了這些年菜和鮪魚水餃，取代冰冷麵包，足感心。」

(中時 )