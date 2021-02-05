行政總主廚楊丞紘介親自介紹並大秀刀工料理。（張毓翎攝）

楊丞紘說，像是其中的「火鴨壽司」，一隻鴨只能做出10個。（張毓翎攝）

「鴨鬆手米捲」的米捲烹調手法精細，先蒸煮再油炸，配上鴨鬆都是絕妙好滋味。（張毓翎攝）

每道菜色展現廚師精細的料理實力。（張毓翎攝）

嘉義縣太保市去年剛開幕的棒棒積木飯店，鄰近故宮南院，主打親子共遊體驗，提供住宿與餐飲服務，賀采宴會廳今年3月1日至6月30日推出「極品烤鴨宴」。5日記者會上，行政總主廚楊丞紘介親自介紹並大秀刀工料理，他表示，每道料理都選用最好的食材，像是其中的「火鴨壽司」，一隻鴨只能做出10個，其薄脆多汁的鴨皮，配上醋飯和起司，每口都是極品美味。

棒棒積木飯店預計今年3月1日至6月30日推出極品烤鴨宴，菜色內容包含「荷葉捲皮鴨」、「火鴨壽司」、「鴨鬆手米捲」、「潮粵火鴨粥」、「酸菜鴨架湯」等豐富料理。

業者表示，這些料理是先將填滿調味料的鴨，掛進炭爐裡用木炭高溫燒烤出來的菜式，其皮脆、有光澤，大口咬下香甜四溢，外皮薄脆，鴨肉軟嫩多汁，油嫩化口滋味，令人難忘。

業者指出，賀采宴會廳高挑無柱、視野遼闊，至多可容納120桌，一鴨五吃適合4人使用，只要2388元加1成服務費，因應新冠肺炎疫情，民眾可選擇外帶包裝，歡迎用餐三天前預約，訂餐專線（05）362-2616或來電（05）362-3223轉801、802。

業者說，現正推出春節年菜外帶、尾牙春酒、團體聚餐、喜宴等各式專案，另設有金軒閣、東茗苑等包廂，不住房也可享用佳餚美饌；尾牙春酒特惠專案，豐盛味美粵式美饌，周一至周四每桌超值價6888加1成服務費，贈送壺裝果汁暢飲，消費滿10桌以上贈卡拉OK歡唱，每桌再加送紅酒1瓶：預訂滿20桌（含）以上，贈送積木套房平日住宿券1張，可洽（05）362-3223轉181、182、183。

(中時 )