農曆春節即將到來，許多醫護人員、軍警消、駕駛司機仍要堅守崗位，無法返鄉團圓。必勝客為了力挺年節辛勤工作的幕後英雄們，特別贈送熱騰騰的大比薩給醫療院所、消防隊、客運站、車隊等單位，用必勝客比薩「團」每一位幕後英雄的「圓」！除此之外，2/6至2/8到全台必勝客門市出示醫護人員、司機駕駛、軍警消等年節仍需值班的職業工作證件，外帶比薩即享9折暖心優惠。全台網友們也可一起加入加油打氣的行列，活動期間，只要在必勝客粉絲專頁「一天一應援」貼文底下留言為幕後英雄加油，就有機會抽中限量新口味「3珍海味團圓比薩」！

力挺年節幕後英雄 必勝客用熱騰騰的比薩 「團」每一個人的「圓」

農曆春節將近，每個人都開始準備返鄉團圓，但卻有一群人，年節期間仍要堅守崗位，為社會大眾服務。必勝客為了力挺這些幕後英雄，特地準備了熱騰騰的比薩送到醫療院所、消防隊、客運站、車隊等單位，向年節期間辛苦值班的工作者致敬！收到比薩的國光客運司機表示：「能在寒冬收到熱騰騰的比薩，真的『揪甘心』！而且比薩跟圍爐的火鍋一樣是圓形的，能跟同事們圍在一起分享的美食，也算是另一種形式的團圓！」。

必勝客力挺年節堅守崗位的消防人員，送上熱騰騰比薩給新北市政府消防局莒光分隊，用比薩「團」每一個人的「圓」！

為了向全台所有年節幕後英雄表達感謝心意，必勝客2/6至2/8推出限定優惠，只要到全台必勝客門市出示醫護人員、司機駕駛、軍警消等春節仍需值班的職業相關證件，即可享有外帶9折暖心優惠價！讓辛苦的值班幕後英雄，即使無法回家團圓，仍能感受滿滿的年節氛圍，用必勝客比薩「團」每一個人的「圓」。

必勝客「一天一應援」廣邀全台網友一起留言讚聲 免費「3珍海味團圓比薩」天天抽！

必勝客同時廣邀全台網友一起為年節幕後英雄讚聲！在2/6至2/8活動期間，只要到必勝客粉絲專頁「一天一應援」活動貼文底下留下一句應援打氣的話並標註(#Tag)醫護人員、司機駕駛、軍警的朋友，就有機會抽中必勝客團圓新口味「3珍海味團圓比薩」免費兌換序號！快來一起為你我身旁的幕後英雄加油打氣吧！

必勝客力挺年節幕後英雄，送上熱騰騰比薩給國光客運司機，用比薩「團」每一個人的「圓」！

(中時新聞網)