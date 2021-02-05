光復高中確實成為今年高中籃球聯賽（HBL）男生組8強準決賽最大黑馬！光復5日靠陳將双交出25分、13籃板的雙十數據，莊朝勝也拿15分，終場69比66險勝上屆冠軍能仁家商，成為今年率先搶到男生組總決賽門票的隊伍。

「沒想到我們只花5天就告晉級了，我昨天還特別警告球員，別以為拿到4勝就確定晉級，我們仍有可能淘汰，」賽後展現難得笑容的光復教練陳定杰表示，「但我在每次暫停都告訴大家，享受比賽、快樂打球、沒有壓力。」

陳定杰這招心理層面的技巧，看來相當有效，光復雖在讀秒階段，轉眼從7分領先，被能仁追到只差3分，加上光復最後12.2秒發生走步失誤，拱手把球權讓給能仁，幸好林子皓最後4秒三分出手沒進，光復驚險獲勝。

「我們賽前追逐的目標，就是努力做好防守，全力把對方限制在70分以內，所以我們也刻意放慢速度，」陳定杰說，「除了陳將双、莊朝勝，李宗漢與張俊生也逐漸融入我們體系，看到兩人成長，讓我感覺相當欣慰。」

5日不僅男生組有光復提前宣告晉級，尋求女生組衛冕的淡水商工，昨以76比50輕取南山高中，同樣率先以準決賽5戰全勝戰績，搶到女生組總決賽門票，郭虹廷替淡商貢獻22分、15籃板，蕭豫玟也有18分、14籃板。

(中時 )