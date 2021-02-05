中央銀行公布1月底外匯存底為5,414.81億美元，月增115.70億美元，已連續20個月創歷史新高。

央行外匯局局長蔡烱民表示，1月外匯存底變動的主要因素，包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元的匯率變動，加上因資金集中鉅額進出，導致外匯市場波動較大，央行進場調節的結果。

蔡烱民指出，1月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計6,457億美元，約當外匯存底的119％，金額及約當比率雙創歷史新高。

(工商 )