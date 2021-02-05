1月外匯存底5,414.81億美元 連20個月創歷新高 18:312021/02/05 工商 呂清郎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行公布1月底外匯存底為5,414.81億美元，月增115.70億美元，已連續20個月創歷史新高。 央行外匯局局長蔡烱民表示，1月外匯存底變動的主要因素，包括外匯存底投資運用收益，及主要貨幣對美元的匯率變動，加上因資金集中鉅額進出，導致外匯市場波動較大，央行進場調節的結果。 蔡烱民指出，1月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計6,457億美元，約當外匯存底的119％，金額及約當比率雙創歷史新高。 群電1月營收36.2億 寫新紀錄 大立光元月營收46億元 創近6個月新低 (工商 ) #外匯存底 #億美 #創歷史新高 #變動 #約當 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 受惠汽、機車分期市場暢旺 和潤12月單月與第四季營收雙創2020新高 04:102021/02/05 產業特刊 未受監管擔憂拖累 阿里50億美元債需求強勁 14:312021/02/05 財經 上銀元月營收 創同期次高 15:402021/02/05 財經 《半導體》台積電封關鼠來寶 年來股價漲近一倍 11:082021/02/05 財經 拉法葉案少了5千萬美元 台灣法院裁准3.1億瑞士只還2.6億 09:042021/02/05 社會 研華元月營收同期新高 接單動能回升 17:402021/02/05 財經 法德藥 1月營收創高 04:102021/02/05 證券．權證 福特：電動與自駕車投資倍增至290億美元 09:112021/02/05 財經 《其他股》無懼政變 億豐：緬甸廠投資計畫不變 11:422021/02/05 財經 台股鼠年封關大豐收 全年暴漲3683點屢創史上新高 13:382021/02/05 財經 《電腦設備》研華接單回溫 1月營收同期新高 17:392021/02/05 財經 財經熱門新聞 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 要聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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