農曆春節下周來臨，近期因為本土疫情拉警報，讓不少實體飯店、餐廳出現一波「退訂潮」，卻帶動線上電商業者年菜、伴手禮商機暴增，網路家庭（8044）、富邦媒（8454）、Yahoo等業者5日一齊公布成績，顯示站上年節相關商品出現強勁買氣，此外，「宅娛樂」相關商品如麻將、桌遊、Switch買氣也一併飆升。

momo富邦媒觀察，受到疫情影響，今年農曆春節年貨辦理吹起數位風，從採購團圓圍爐、年節伴手禮、新春開運祈福、春節娛樂等年節活動全部「線上化」。整體來說，網購年節商機在「宅經濟」加乘效應下推升成長約六成。

而居家用餐風潮延燒至年節圍爐，帶動momo年菜業績成長近八成。相較往年網購年菜以「加菜」為採買主流，今年一次備齊整桌的「辦桌」組合，銷售占比達七成。各大餐廳與食品業者也掌握趨勢，擴佈局線上通路，momo年菜商品數增長近八成，禮盒銷售成長也近八成。另外，「國產休閒零食禮盒」強出頭，紅豆食府、盛香珍、喜年來等在地品牌禮盒銷量更達三位數成長。

而新年點燈祈福是重要習俗，不過近期疫情緊繃，民眾紛紛轉往選擇「線上點燈」，推升momo線上點燈業績成長突破七成，又以「開運點燈」、保佑健康的「平安點燈」，以及「財運點燈」最受青睞。

網家則表示，PChome 24h購物1月份採買年貨及年菜訂單量成長近3倍，其中休閒零食類1月份銷量較去年同期已成長近30％。而站上休閒娛樂商品表現突出，上玩具桌遊類近一週銷量較平日成長逾30％。樂天市場也表示，春節連假消費者不出門，帶動桌遊商品今年相當熱門，銷售量年增六成。

Yahoo奇摩購物中心則指出，站上招財金牛、媽祖聯名新年限定醫療口罩買氣夯，年節送禮及宅娛樂需求帶動站上金條業績翻倍、「電動麻將桌」銷量增一倍。年菜業績也翻倍，伴手禮銷量更是成長三倍，顯見疫情帶來的線上採購商機更在年節發酵。

(工商 )