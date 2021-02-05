矽瑪股票自2／17起恢復交易 18:302021/02/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心5日表示，矽瑪科技公司（3511）已於5日召開重大訊息說明會，說明董事會決議將以約9.99億元取得同星科技公司60％股權，並將本案提請股東臨時會討論等相關訊息，配合股市農曆春節休市，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自2月17日起恢復在證券商營業處所買賣。 十銓抗臭電競口罩、潮T 波波送 各大車商展示中心暨保修廠春節服務一覽表--KIA (工商 ) #矽瑪 #科技公司 #股票自 #恢復交易 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 期貨4類契約保證金 春節調高 04:102021/02/05 證券．權證 台股鼠年封關大豐收 全年暴漲3683點屢創史上新高 13:382021/02/05 財經 櫃買中心通過富邦投信債券ETF指數資格認可 15:022021/02/05 財經 各大車商展示中心暨保修廠春節服務一覽表--FORD 04:102021/02/05 產業特刊 糧商炒匯案4外銀嚴懲停辦遠匯交易 央行不予回應 23:582021/02/05 財經 台灣奧迪全台授權據點春節期間營業時間調整 17:582021/02/05 汽車情報-優惠快訊 鼠年台股收15,802 歷史最高也是歷年第四次收在萬點 17:492021/02/05 財經 各大車商展示中心暨保修廠春節服務一覽表--SUBARU 04:102021/02/05 產業特刊 封關日抱股過年最後機會 台股開盤跳高140點 09:042021/02/05 財經 金牛年外資搶進台股 連四月淨匯入近5千億元 19:012021/02/05 財經 今封關 抱股過年Last Call 04:102021/02/05 財經要聞 財經熱門新聞 製造模式轉變引爆晶片荒 西媒曝台積電、三星最大風險 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 全球瘋搶疫苗 謝金河：台灣疫苗國家隊在哪？ - 財經 去年進口石油逾5億噸 陸大餅遭2國爭搶 美也插一腳 - 財經 沈默是金？ 德沒收詐欺犯17億比特幣 竟因它拿不到錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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