櫃買中心5日表示，矽瑪科技公司（3511）已於5日召開重大訊息說明會，說明董事會決議將以約9.99億元取得同星科技公司60％股權，並將本案提請股東臨時會討論等相關訊息，配合股市農曆春節休市，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自2月17日起恢復在證券商營業處所買賣。

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