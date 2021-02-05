證交所統計，金鼠年台股集中市場市值增加11.37兆元，外資持有台股市值占比約46.6％，等於帳上市值增加了約5.3兆元，成最大贏家，而國內投資來方面，以總歸戶開戶數約1,128萬多戶及市值增加約6.07兆元來算，平均每戶賺近54萬元。

但若不扣除外資持有市值，以證券總歸戶開戶數來算，則平均每戶在鼠年帳上賺獲利破百萬元，約100.77萬元。

(工商 )