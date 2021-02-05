鼠年國內投資人 平均每戶賺54萬元 18:302021/02/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所統計，金鼠年台股集中市場市值增加11.37兆元，外資持有台股市值占比約46.6％，等於帳上市值增加了約5.3兆元，成最大贏家，而國內投資來方面，以總歸戶開戶數約1,128萬多戶及市值增加約6.07兆元來算，平均每戶賺近54萬元。 但若不扣除外資持有市值，以證券總歸戶開戶數來算，則平均每戶在鼠年帳上賺獲利破百萬元，約100.77萬元。 嘉縣義竹鄉通過低收入戶紓困金條例 每人可領1000元 平實營區180戶社宅 2024年完工 (工商 ) #平均每戶 #市值增加 #兆元 #帳上 #歸戶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股鼠年封關大豐收 全年暴漲3683點屢創史上新高 13:382021/02/05 財經 一銀首創iLEO公益開戶捐款 04:102021/02/05 產業特刊 《半導體》台積電封關鼠來寶 年來股價漲近一倍 11:082021/02/05 財經 美元收付保障終身 南山新保單 放大年終獎金 04:102021/02/05 金融．稅務 不忘世上艱苦人 警、義警、里長歲末齊送暖 12:562021/02/05 寶島 鼠年台股收15,802 歷史最高也是歷年第四次收在萬點 17:492021/02/05 財經 安泰銀台幣優存最高1.42％ 每3個月付利息 15:592021/02/05 財經 台南平實都更 雙強聯手推案 04:102021/02/05 產業．科技 《鋼鐵股》中鴻3月鋼品延續漲勢 熱軋連9漲 15:062021/02/05 財經 《半導體》鼠年大發 聯電漲2倍 10:512021/02/05 財經 過年比賽發呆 8888元紅包等你拿 04:102021/02/05 地方新聞 財經熱門新聞 超商二軍蛻變重生 謝金河：若上市 股價將有大變化 - 要聞 對抗陸稀土管制令 日忙找救星 這國竟成新希望 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 彭双浪：面板上半年有三大壓力 - 財經要聞 - 工商時報 大林蒲遷村住商土地一坪換一坪 另有3優惠6配套 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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