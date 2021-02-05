一名84歲林姓老翁，凌晨獨自一人在北市復興南路一段超商門口徘徊，大安警分局敦化南路派出所巡邏員警曾名誼、張棋鈞看見老翁推著助行器，在路上似乎不知所措，立即上前關懷詢問，並發現老翁身上沒有攜帶任何證件，又無法回答問題，只好先將他帶回派出所確認身分，經備勤員警蘇昱努力透過警政系統找尋，確認林翁身分後，通知安養中心負責人將他帶回，避免其走失發生危險。

員警發現林姓老翁時，老翁向警方表示家就住在附近，希望警方能載他返家，但老翁無法明確地報出地址，讓員警不斷駕車在相鄰幾個路口、巷弄打轉，發現老翁疑似有失智情形，只好先將他載回派出所確認身分。

員警發現老翁穿著保暖又穿著拖鞋，研判他應有人照顧且住在附近，以人臉辨識系統搜尋逐一過濾，終於找到老翁居住的安養中心，馬上聯繫安養中心負責人，證實老翁半夜趁著照護員不注意時，自行外出而走失。

安養中心負責人向警方表示，老翁已有多次走失紀錄，最遠曾手持身分證搭上計程車，向司機表示要回身分證背面的桃園老家地址，最後被桃園警方護送回來，這次再度因想家擅自離開安養中心，所幸員警即時發現後尋回，避免發生危險。

(中時 )