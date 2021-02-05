興富發1月營收激增2.55倍 達19.85億 18:452021/02/05 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 興富發（2542）最近忙著多筆新案完工交屋，業績旺旺。5日最新出爐的1月營收，單月激增2.55倍，達19.85億元，開出新春好采頭。 今天興富發公布1月營收，比去年同期增2.55倍，大躍進至直逼20億元大關。 興富發表示，1月營收比去年同期大幅增加，主要是因為本期認列高雄「果貿段」新案「悅誠」，以及新北市板橋「永翠二」建案「興富發大禾」，兩筆新案完工交屋，並完成產權移轉所致。 加工絲、尼龍產業景氣仍旺 3台廠1月營收迎2位數年增 油價、防疫、宅經濟支撐 台塑四寶1月營收年月雙漲 (工商 ) #興富發 #月營收 #筆新案 #完工交屋 #激增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日電貿1月營收重返2位數 10.9億元飆歷史次高 09:522021/02/05 財經 國巨1月營收 衝破80億大關 04:102021/02/05 財經要聞 群電1月營收36.2億 寫新紀錄 04:102021/02/05 產業．科技 法德藥 1月營收創高 04:102021/02/05 證券．權證 鴻海元月營收5,002.18億元 04:102021/02/05 財經要聞 《電子零件》致伸1月營收雙增 股價挺進「6」字頭 10:172021/02/05 財經 《其他電子》雙鴻1月營收闖高 Q1獲利拚年增翻倍 09:092021/02/05 財經 研華元月營收同期新高 接單動能回升 17:402021/02/05 財經 《汽車股》1月營收登頂 麗清拉風 10:512021/02/05 財經 眾智光電 5日每股80元掛牌興櫃 09:152021/02/05 財經 《鋼鐵股》豐興1月每股賺0.49元 Q1急單效應持續 10:002021/02/05 財經 財經熱門新聞 製造模式轉變引爆晶片荒 西媒曝台積電、三星最大風險 - 財經 急出事了 一堆貨櫃又落海 歐海運巨頭再爆意外 - 財經 全球瘋搶疫苗 謝金河：台灣疫苗國家隊在哪？ - 財經 去年進口石油逾5億噸 陸大餅遭2國爭搶 美也插一腳 - 財經 沈默是金？ 德沒收詐欺犯17億比特幣 竟因它拿不到錢 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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