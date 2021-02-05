興富發（2542）最近忙著多筆新案完工交屋，業績旺旺。5日最新出爐的1月營收，單月激增2.55倍，達19.85億元，開出新春好采頭。

今天興富發公布1月營收，比去年同期增2.55倍，大躍進至直逼20億元大關。

興富發表示，1月營收比去年同期大幅增加，主要是因為本期認列高雄「果貿段」新案「悅誠」，以及新北市板橋「永翠二」建案「興富發大禾」，兩筆新案完工交屋，並完成產權移轉所致。

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(工商 )

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