農曆春節將至，隨民眾對於數位金融服務的接受度日益提升，台新銀行Richart發紅包功能將再度登場，無論親友是否在身旁，民眾們都能輕鬆點擊手機就能發送數位紅包。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，今年的Richart紅包，特別在APP頁面新增留言互動的功能，讓民眾除了透過Richart APP送紅包之後，亦能傳遞溫情，尚未開戶的民眾也可透過此功能領取紅包，於申辦Richart帳戶完成後紅包就可入袋，完成開戶並且首次登入Richart APP還可獲贈100元新年用戶禮。

包國儀指出，目前全球仍受疫情影響，不少民眾掛心遠在國外，過年無法團聚的親友，除了用Richart APP紅包功能傳遞心意，也可利用新上線的Richart外幣帳戶非約定轉帳功能，不用跑分行也可輕鬆透過APP完成轉帳，且6月30日前還可獲手續費優惠，支援他鄉工作與唸書的親友更加輕易簡便。

包國儀說明，過年存壓歲錢不一定只存新台幣，只要符合指定門檻與條件，Richart用戶可有新台幣、美元、人民幣及澳幣等活存優惠利率，其中外幣活存有機會獲0.2～2％的利率加碼。

包國儀強調，逢年過節費用支出較大，要準備年貨與壓歲錢也令不少民眾傷腦筋，為減輕民眾的臨時資金需求的壓力，Richart繼先前推出的小額度貸款功能「小口貸」後，再推出新服務「一口貸」，提供1～3萬元的迷你額度，搭配一口價的利率與手續費，且最快20分鐘撥款完畢，可適時協助民眾解決年節資金需求。另3月31日前申貸且4月15日前成功撥貸，還有機會獲得開運金8,800元大獎。

(工商 )