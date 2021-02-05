特力（2908）集團5日公布110年1月合併營收達38.9億元，較去年同期增長19.2％。其中特力貿易事業更受惠歐美客戶拉貨力道強，業績大幅增長近28％，而台灣零售部分則在年前旺季消 費帶動下年增逾12％。

特力集團營收結構，1月貿易營收為19.9億元，占整體營收比重51％；主要受惠於歐美客戶拉貨力道強勁，營收較去年同期成長27.9％。

特力強調，自2020年下半年起連續數月，貿易營收呈現雙位數成長，顯示特力貿易的服務管理受到客戶信賴，即便在歐美各國疫情仍然嚴峻下，特力貿易出貨成長動能依舊穩健。且特力貿易事業持續積極布局東南亞，落實採購地區之多元布局，亦彰顯在後疫情時代貿易產業的價值。

至於台灣零售部分，1月營收達18.3億元，較去同期增加12.3％，占整體營收比重47％；成長動能主要受惠農曆年前旺季強勁買氣，帶動實體、線上通路銷售暢旺，2月起台灣零售通路除了積極發展社區小店，貼近消費者生活圈外，亦整合旗下各大通路，導入新零售科技發展，提供更多元的服務品項，新零售的虛實整合策略及新型態社區店發展，亦成全年零售新成長動能。

(工商 )