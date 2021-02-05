寒假來臨，全聯佩樺圓夢社會福利基金會宣布，攜手臺東縣友善關懷協會合作舉辦「理財小專員，旅行大步踏」活動，2/5（五）在台東全聯更生店舉行，透過分組趣味活動的方式，讓學童從遊戲中學習正確的理財價值觀，包括如何區辨「真正需要」與「想要」的差別、分組討論分配工作並規劃旅行等，讓偏鄉孩童從小了解理財的重要性，進而學會金錢管理！

臺東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，非常感謝全聯佩樺基金會的協助，在教學中設計模擬的理財遊戲，也讓孩子們在建構的真實情境裡，學習分工合作的團隊精神，並對需要及想要有更精確的認識，也很開心能看到孩子們純真的笑容。

臺東縣友善關懷協會社工也提到，藉由實際的關懷與陪伴，以遊戲引導思考方向，讓孩子能以長遠的眼光、寬廣的態度，面對人生所遇到的問題，並培養健康正向的生活態度與價值觀，進而擁有解決問題的能力。

全聯佩樺基金會張宜君董事表示，透過課輔老師的陪伴教導，輔以全聯公益福利卡這項資源，教會孩子正確的理財價值觀，給偏鄉孩子一個學習機會，「我們希望提供的不僅是給孩子魚吃，也教會孩子釣魚的方法。」

全聯福利中心以打造「公益的賣場」為目標，全聯佩樺基金會更結合全聯推出「全聯幸福手推車計畫」，長期以公益福利卡儲值金及贊助師資鐘點費用，捐贈社福機構彈性運用物資和經費使用於課後輔導班，讓小朋友放學後不用擔心肚子餓，更能專注於學習上，對於課後生活也能多一份期待。

(工商 )