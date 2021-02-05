新北市汐止火車站前的橋下小廣場，長期閒置荒廢，鐵絲網內遭人丟棄垃圾，環境髒亂惹人詬病，市議員張錦豪獲台鐵同意，與里長林碧霞向市府爭取280萬元預算，結合汐止早年礦坑與軌道意象，打造成礦坑彩繪遊戲廣場，預計於7日上午11時開幕啟用。

張錦豪表示，汐止車站為汐止的門面，不過環境衛生問題，一直為人所詬病，小廣場更因為長期因為沒人管理，總是遭人亂丟垃圾，因此台鐵自去年就架設鐵網封閉，相當可惜，決定向台鐵爭取把橋下廣場閒置空間活化，並投入經費進行改造。

新北市議員張錦豪獲台鐵同意，爭取市府預算將汐止火車站前的橋下小廣場打造成礦坑彩繪遊戲廣場。（張錦豪服務處提供）

新北市議員張錦豪獲台鐵同意，爭取市府預算將汐止火車站前的橋下小廣場打造成礦坑彩繪遊戲廣場。（張錦豪服務處提供）

新北市議員張錦豪獲台鐵同意，爭取市府預算將汐止火車站前的橋下小廣場打造成礦坑彩繪遊戲廣場。（張錦豪服務處提供）

張錦豪也曾在議會中提出「美化活化車站廣場」的建議，希望能重新打造大家對汐止的印象，不只是交通問題要解決，門面也要一起來打造。

張錦豪說，如今將鐵路橋下的荒地打造成礦坑彩繪遊戲廣場，讓孩童們多一個休閒遊玩的地方，由於受到新冠肺炎疫情影響縮減開幕規模，7日上午11時許現場將發送春聯及糖果，歡迎民眾一起共襄盛舉，但也提醒民眾要做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

(中時 )