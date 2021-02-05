新北市汐止火車站前的橋下小廣場，長期閒置荒廢，鐵絲網內遭人丟棄垃圾，環境髒亂惹人詬病，市議員張錦豪獲台鐵同意，與里長林碧霞向市府爭取280萬元預算，結合汐止早年礦坑與軌道意象，打造成礦坑彩繪遊戲廣場，預計於7日上午11時開幕啟用。
張錦豪表示，汐止車站為汐止的門面，不過環境衛生問題，一直為人所詬病，小廣場更因為長期因為沒人管理，總是遭人亂丟垃圾，因此台鐵自去年就架設鐵網封閉，相當可惜，決定向台鐵爭取把橋下廣場閒置空間活化，並投入經費進行改造。
張錦豪也曾在議會中提出「美化活化車站廣場」的建議，希望能重新打造大家對汐止的印象，不只是交通問題要解決，門面也要一起來打造。
張錦豪說，如今將鐵路橋下的荒地打造成礦坑彩繪遊戲廣場，讓孩童們多一個休閒遊玩的地方，由於受到新冠肺炎疫情影響縮減開幕規模，7日上午11時許現場將發送春聯及糖果，歡迎民眾一起共襄盛舉，但也提醒民眾要做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。
(中時 )
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