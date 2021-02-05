持續搶國旅商機，天成文旅－華山町推出限定優惠「金漫華山町一泊二食住房專案」，即日起至6月30日凡透過官網或電話訂房，不分平假日入住精緻雙人房一泊二食2,188元，3月7日前搭配台北加碼GO補助專案每房每晚再折1,000元，春節過年期間搭配台北加碼GO入住含餐每晚1,488元，等同兩人同行平均一人只要744元。

金漫華山町一泊二食住房專案內容包括：住宿一晚、享自助式早餐、黃金熔岩炸雞午茶套餐、加贈黃金寶比存錢筒、喜迎金春金光閃閃糖果盒、餐酒館抵用券等多重好禮。飯店第一季迎來1950年代溫潤質樸的老印記，本期展覽邀請到兒童繪本比賽常勝軍林繼勝，即日起至4月25日於一樓大廳藝術展演空間展出「幸福的角落」，透過藝術陶冶生活，樂活假期金漫華山町。

專案贈送的「黃金熔岩炸雞午茶套餐」選用新鮮棒棒雞腿與腿排肉，以西芹、紅椒、大蒜與鹽醃24小時入味，以兩段油炸工序，先以180度高溫酥炸鎖住肉汁，再以200度高溫逼出多餘油脂，造就酥、嫩、香、Juicy四大美味兼具的炸雞，最後霸氣淋上香濃起士醬好看好吃又好拍，飲品則有鳳梨、蘋果與柳橙三種口味的果汁任君挑選，想微醺的朋友也有柏克金啤酒可以輕鬆選擇。

天成文旅-華山町全新設施「柑仔舖」，以懷舊復古設計復刻80年代台灣古早味零食專賣店，遴選近30款懷舊零食，有口笛糖、梅子棒棒糖、橡皮糖、巧克力足球…等，專案搭配贈送的「喜迎金春金光閃閃糖果盒」房客可至飯店柑仔舖DIY自行挑選糖果免費裝入盒內帶走，重現兒時的美好，為旅途留下甜蜜回憶。而「黃金寶比存錢筒」是飯店品牌IP角色代言人-寶比化身為可愛實用的存錢筒，養成儲蓄的好習慣是生活上不可或缺的療癒小物，是別具飯店特色且最發財、最福氣的選品。

天成文旅－華山町位於一樓的藝術展演，即日起至4月25日則推出「林繼勝-幸福的角落」展覽。畢業於玄奘大學藝術與創意學系的林繼勝，從小展現了對於繪畫的天賦，在學期間連續三年在大專組全國學生繪本創作屢創佳績，2017年以《五層樓仔》榮獲特優的殊榮，同時在2020年也以《幸福的角落》入圍第32屆信誼幼兒文學獎。

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