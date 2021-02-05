年關將近，不少愛美民眾在這個領了年終獎金以及年假，來進行臉部的修整。許多手術都會建議在手術後暫時避免抽菸，以防引響傷口癒合及提高發生感染機率，但是許多愛美的癮君子，以為電子菸不算真的菸，不顧醫囑自顧自地大呼香菸的過癮。整形外科陳振坤醫師表示，電子菸雖然味道沒有像傳統香菸這麼刺激，但是市售的電子菸大多仍然含有尼古丁的成分，不能把電子菸就視為不是抽菸。

有一個愛美的26歲女性，先前在其他診所的接受的隆鼻手術，為聽從醫生的指示要戒菸，所以開始改抽電子煙，她以為抽電子菸就不是抽菸，但術後兩個月還是發生感染，傷口潰爛發炎不止，著急地來轉診來求助陳振坤醫師，經過醫師解釋才驚覺「原來電子煙還有尼古丁，隆鼻後竟然也不能抽！」

最後這位女性遵照醫師的醫囑，先停止抽電子菸，並治療相關的感染，，同時接受陳振坤醫師的全自體隆鼻重建，並且也戒掉了電子煙，一舉兩得，戒了菸也變美麗，終於如願給自己一個完美的鼻子。

陳振坤醫師說：「電子菸雖然聞起來沒有一般香菸的氣味，但是所含的尼古丁一樣是對傷口癒合是有礙的。」

傷口感染與尼古丁是否有直接關係？根據美國外科學雜誌Archives of Surgery統計，在48萬病人臨床紀錄顯示，抽間與不抽菸的病人比較結果，抽菸的提高了3.6倍組織壞死機率，提高2.07倍傷口癒合不良，以及提高79％的傷口感染機率。更以臉部手術的感染機率又比其他部位更高，抽菸將提高增加2.26倍傷口感染機率。各項數據報告都顯示出，抽菸會影響傷口癒合，提高手術感染機率。陳振坤醫師表示：「如果想要安全的變美，建議在手術前四周開始戒菸。」。

一般人「以為」電子菸是安全的，以為不會其實電子菸一樣含有尼古丁，所以跟點燃抽的煙結果是一樣的。陳振坤醫師提醒，隨著整形手術越來越被大眾接受，電子菸也是充斥在日常的生活當中，在接受任何手術前，建議都還是遵照醫囑，暫時先別抽菸，不管是電子菸或是傳統香菸，讓自己忍一時可以美麗一輩子。

(中時 )