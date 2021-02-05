大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》從製作到開播話題不斷，其中港星謝霆鋒的前妻張柏芝和現任女友王菲的閨密天后那英互動意外成關注，先前才因為張柏芝自認表現不好痛哭，那英吐真心話掀起討論；近日最新一集節目參賽女星要分組對決，張柏芝想和那英當隊友，卻被對方婉拒，場面超尷尬。

張柏芝在參加節目《乘風破浪的姐姐2》錄製時，就曾透露女歌手那英是自己的偶像，儘管對方是前夫現任女友王菲的閨密，在最新一集節目中要分組時，張柏芝也毫不猶豫坦言，「我想去那英姐那組」，發現那英一臉不知所措，也大方地說，「妳可以拒絕」，完全展現出姐姐的颯氣。

那英繞著彎拒絕，讓現場氣氛一度尷尬。(圖/ 摘自《乘風破浪的姐姐2》微博)

那英在節目中也獲得其他參賽女星投票出來的喜愛排名第一，幾乎都想和她當隊友，而遇到將要分組競爭，她心中也有自己的人選，因此遇到唱跳實力沒有那麼好的張柏芝選擇自己當隊友時，也面露難色；那英當場雙手抱頭，一臉該怎麼拒絕的反應，尷尬地說出「妳先想想吧」，讓現場所有人都傻了，氣氛瞬間降到冰點。

節目這段畫面也馬上在微博瘋傳討論，網友被兩人互動笑翻，「那英反應挺真實的，她肯定想和跳舞實力好的組隊，彌補自己的短版」、「我覺得柏芝很大氣，加油」、「那英小粉絲一枚，鑑定完畢」、「那姐：走開啊，我還要和菲一起打麻將啊」。

(中時新聞網)