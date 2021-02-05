高雄市議員黃捷罷免案，將在明天投票，罷免團體今晚也在高雄鳳山區的捷運鳳山西站旁的議會路上，舉辦「反萊豬教訓蔡英文 罷黃捷之夜」。對此，先前也曾被發起罷免的民進黨高雄市議員陳致中今天表示，他要拜託鳳山朋友，投下「不同意票」留下黃捷。

民進黨高雄市議會黨團，日前走上街頭聲援黃捷。(圖/本報資料照)

罷免黃截團體，今天晚間在鳳山舉行「罷前之夜」，邀請立委許淑華、鄭麗文、林為洲、吳怡玎、李貴敏、陳玉珍、萬美玲、魯明哲、費鴻泰、鄭正鈐等立委，及高雄鳳山的4位在地議員。發言人徐尚賢表示，他明天早上八點將至鳳山建國新城一樓的文康中心排隊投票。

高雄市議員黃捷(右)、陳致中(左)。(圖/翻攝自 陳致中臉書)

對於黃捷罷免投票在即，陳致中今5日透過臉書PO出一張去年他和黃捷一起開民進黨高雄市議會黨團聲援記者會的會後合影，陳致中提及有朋友對他說，前鎮(陳致中)、鳳山(黃捷)是「厝邊(鄰居)」，黃捷和他就像「難兄難妹」，同樣面對韓粉發動的罷免，儘管進程不同，但他完全能夠理解她內心深處所承受的無奈委屈與龐大的壓力試煉。

高雄市議員陳致中。(圖/翻攝自 陳致中 臉書)

陳致中說，他想說的是，黃捷議員絕對不會孤單，所有良善與正義的市民，明天都是鳳山人，「仇恨無法消除仇恨，唯有愛可以」，他相信高雄是一座有光與愛的城市，他也拜託鳳山的朋友，以大愛的力量，點亮光明帶走黑暗，粉碎「仇恨式的罷免」，光榮歡喜地投下「不同意票」，留下黃捷、守護民主。

(中時新聞網)