眼科醫師黃宥嘉2017年離婚與前夫陳文彥離婚，日前被前夫許姓舅舅指控拜金揮霍，並曝光她朝婆婆丟東西的畫面。昨（4日）黃宥嘉也親自現身東森財經《這不是新聞》回應與前夫家的官司等問題。

面對前夫家的各種指控，黃宥嘉先是在粉專提出9點反擊，並一一提出證據回擊，更於節目中獨家曝光證明影片自清。她表示婚姻關係中，她同時要面對照顧醫院中的小孩，還要被前婆婆以貪圖夫家財產、拜金等不實指控，甚至還遭嗆「輸卵管窄、子宮爛」等汙辱，她才決定硬起來保護自己跟小孩。

也因節目中提出了各項證據，並條列式的清晰回擊，也讓黃宥嘉獲得觀眾熱烈回應支持。「黃醫師辛苦了，獨自工作賺錢還要照顧兩個孩子真的不容易。」、「這樣的夫家早早離開是對的！」、「黃醫師加油！」，也有不少網友感嘆「有錢人真不是人嫁的，唉。」、「我活到快70歲第一次聽到媳婦沒有家裡的鑰匙，長見識了！」。

黃宥嘉臉書貼出保護令公文。（圖／東森提供）

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(中時新聞網)