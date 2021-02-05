原PO貼出店家送的驚喜小禮錢龜，讓她大讚相當用心。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

「在全聯消費，第一次拿到驚喜小禮物！」一名女網友分享，昨(3日)在全聯消費時，結帳完後得到一隻錢龜，讓她又驚又喜，大讚相當應景，「要發財啦！」而詢問店員後才得知，小禮物是經理免費發送，讓原PO大讚經理的用心，貼文發出後吸引近2萬人按讚，讓大批網友羨慕，「好羨慕喔！看了好想要」、「哪間分店那麼用心，看了好想要」。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上分享，昨日逛完全聯結帳時，店員將一隻包裝精美的錢龜放到自己手中，感到驚喜的原PO便詢問店員，「怎麼會有這個！」，對方表示是經理特別發送的，這時經理正好在店員身後，原PO開心地道謝，誇讚對方相當用心。

突然收到意外小禮，讓原PO相當興奮，更表示這是她在全聯消費這麼久，第一次碰到這樣的事，她開心大讚禮物相當實用，加上快過年了，這隻小錢龜顯得更加應景，「要發財啦！真的好棒，超級應景的，太感恩了」。

全聯經理的用心，讓貼文發出後吸引近2萬人按讚，大批網友更是羨慕，「好想要喔，好可愛」、「真好！今天才去，沒有收到」、「已羨慕，很用心的經理」、「這個我覺得很有心，錢龜招財，也代表健康長壽，拿去過香爐就是一個幸運小物了」，雖有網友點出這在網路的電商平台可以低價購買，但不少人認為這是一種心意的表現，不關乎價錢，「價格便宜，但是心意滿滿」。

(中時新聞網)