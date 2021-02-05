新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣因做足防疫措施，疫情控制得宜，讓相關活動得以持續進行，去年度「運動i台灣」更有多達2200項活動與230萬人次參與，體育署今舉辦「109年運動i台灣縣市績效評核頒獎典禮」，共有包括台北市在內等7縣市獲績效特優肯定。

「真的要為政府拍拍手，防疫措施完善，我們身為台灣人都該感到驕傲。」教育部體育署署長張少熙強調，台灣防疫得宜，一切活動得以順利進行，「運動i台灣」計畫在全民運動組組長呂忠仁與同仁努力下，有了出色成果，民眾更感受到運動防疫的好處，高達7成民眾持續規律運動，足見成效。

張少熙強調，好的政策就該延續，「運動i台灣」接下來將啟動「運動i台灣2.0」，希望民眾能持續投入運動行列，他更喊出口號，「你動我動大家來運動，你好我好健康會更好」，期待全民運動能持續發展。

109年度「運動i台灣縣市績效評核」共有7縣市獲得績效特優肯定，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、台中市、南投縣與高雄市，獲獎縣市都在推廣全民運動有突出表現，其中台北市重視水域運動，桃園市與台中市重視足球運動推廣等，各縣市都強調，未來會持續努力推動全民運動的發展。

北市體育局長李再立強調，北市致力於打造多元文化的城市，在台北世大運後，運動文化更植基於市民心中；他更以身作則，不僅參加龍舟賽，更參與馬拉松賽事，他說：「上任後，體育局就成立了9個運動社團，希望透過體育局的努力，帶動北市運動風氣。」

台中市運動局長李昱叡則說，在市長盧秀燕上任以來，用心推廣台中市運動發展，接下來包括4座國民運動中心、巨蛋與足球園區的建設，都是臺中市推廣運動發展的持續努力，未來也將秉持同樣態度，全力打造臺中市為「酷運動」城市。

(中時 )