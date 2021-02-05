趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

趙少康重返國民黨，表態問鼎黨主席，掀起政壇一陣熱烈討論。目前趙獲國民黨主席江啟臣獲聘為中評委，但卻卡在回復黨籍未滿1年，目前尚不符合今年參選資格，黨內更有人質疑他的行為是逼宮。對此，國民黨組發會主委李哲華今(5日)在廣播節目中則說出，只要五月前黨內有共識，組發會可以主動直接修改選舉辦法，或者中常會有人提案修改通過，那麼組發會也會被動修改。

李哲華5日在中廣節目《千秋萬事》中，被問到關於趙少康參選資格時，他先是開玩笑地說，「今天談這件事情又在中廣（趙少康任董事長）談，『壓力很大』」，後來則坦言，其實任何人要加入或回歸國民黨，尤其像趙少康那麼有才華的人願意回黨，全黨大家都非常高興也歡迎，且以他過去資歷絕對夠資格擔任中評委，這也是黨主席權限，江啟臣主席聘他很有氣度，也表示江不畏懼跟趙或任何黨內優秀同志公平競爭，這是態度問題。

談到是選舉作業細則問題，李哲華解釋，目前組發會認定，黨主席參選人應該至少具備跟黨員一樣的投票資格一年黨籍，原則上如此，但每一次選舉細則都可以因應時宜修正新的規定，因此只要五月前「大家有共識，組發會可以主動直接修改選舉辦法」，或者「中常會有人提案修改通過，組發會也會被動修改」，保留了相當空間。

至於，國民黨主席江啟臣為化解爭議，已宣布農曆年後將聘趙為中評委。至於「入黨滿1年」的資格限制，李哲華說，「黨主席選舉作業細則」預計5月送中常會，是否修改，由中常會決定。

(中時新聞網)