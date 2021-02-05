由巢運團體（OURs都市改革組織、崔媽媽基金會）與台科大李根在老師聯手打造的「天龍房屋」計畫，於5日正式閉幕，並召開記者會，公布「天龍房屋」辦理期間蒐集約2,000位民眾「居住現況調查」成果。結果顯示，無殼族買房的最大痛點，有高達九成二以上，卡在高房價；其中有23.7％認為，買房此生無望。

巢運也提出下階段居住正義修法目標，交予包括民進黨、民眾黨、時代力量等多位立委，將民眾心聲送入國會，並宣告新階段「巢運2.0」正式啟動。

巢運的天龍房屋也針對民眾居住現況進行調查發現，民眾苦於「買不起又租不好」。

調查方式是於計畫過程中，邀請至現場參觀及關注此議題民眾，填寫「居住現況調查問卷」，截至昨(4)日止，累計共收到1,990份有效填答。

在這些調查對象中，就年齡，七成為40歲以下的青年族群；就月收入，超過4萬者占六成，意即「有一定經濟能力青年族群」為此次調查對象之大宗。

在居住現狀上，超過一半是租屋族（53.2％），住在家人買的房子約三成（35.1％），僅不到一成（9.3％）購屋自住，亦抽樣顯現都會區青年族群居住模式之分佈概況。

於調查內容上，詢問重點放在「對於居住感到最痛苦」的項目。經彙整分析所有問卷後，結果顯示，民眾對於購屋感到最痛苦的前三名為：比例最高的是「高房價」占92.4％；其中過半對買房抱持悲觀態度，至少需要21~30年不吃不喝才買得起占27.3％，認為買房此生無望占23.7％。

至於民眾對於租屋感到最痛苦的前三名為：排名第一是「租金過高」占51％；排名第二是「租屋補助看得到吃不到（48.1％）」；第三為「房東普遍逃漏稅（45.8％）」。

透過上述調查，巢運指出，以青年為主民眾的居住痛苦為：在高房價情境下，既使已達一定收入，仍對購屋感到困難乃至絕望，同時對囤房空屋現象深感不公，又即便勉強購屋也憂慮公設灌水問題。

另一方面，採租屋解決居住需求，則是苦於租金上漲與租屋黑市（房東普遍逃漏稅），租屋權益（抵稅、設籍、糾紛）缺乏保障，政府補貼美意也常看得到吃不到。

對既有居住政策，巢運認為，制度改革投入不足。雖然政府近年來積極推動社會住宅、租金補貼、包租代管等措施，但為何民眾（特別是青年族群）的居住痛苦感受未能有效緩解？為何還是「買不起又租不好」？

巢運認為，關鍵在於政府居住政策的「偏科」，著重以福利補貼舒緩高房價民怨，但在住宅市場制度性改革則是投入不足，甚至是規避。

首先，面對高房價背後的百萬空餘屋資源錯置，以及7％的多屋（4房以上）家戶擁有22％的住宅總量的囤房趨勢，不願正視問題並引導釋出使用（出售、出租）。

其次，對高達七成以上的租屋黑市現象持續不作為，放任百萬戶以上租屋族權益受損，致使租屋市場低度發展，無法成為民眾安居之替代選擇。

最後，由於前兩者問題未解，福利補貼終有侷限，社會住宅供不應求、包租代管事倍功半，乃至租金補貼「看得到吃不到」。

巢運自2014年推展迄今，見證諸如房地合一稅、社會住宅、租賃專法，乃至去年底甫通過的實價登錄2.0等改變。然展望未來，居住正義倡議行動仍須持續推進，藉「天龍房屋」閉幕記者會，我們宣示新一波「巢運2.0」正式啟動，積極連結跨黨派改革力量，搭配2022年及2024年大選時程，推動兩大面向制度改革。

首先，推動房產稅制改革，包括課徵囤房稅，引導空屋釋出。目標為引導多屋者空屋釋出進入租屋市場，連帶促成餘屋去化，增加民眾租屋與購屋之供給。對此時代力量黨團、台灣民眾黨黨團、以及國民黨個別立委皆已提出「囤房稅」修法版本，巢運將積極配合倡議爭取及早修訂通過。

另外巢運主張，租賃所得稅改革，落實租屋實價登錄。目標是住宅租賃行為「全面納管」，進而整合進當前實價登錄系統。房東端可透過分離課稅與大赦條款，鼓勵房東誠實申報；房客端則將租金支出列為特別扣除額，進一步保障租客法定權益。

另外巢運呼籲，政府應保障居住消費權益，推動建物、公設分離計價。目標乃導正公設浮濫與不當虛坪灌水弊端，維護購屋消費權益。然為避免虛坪計價與實坪計價因「登記與否」對既有房產持有人及購屋市場造成過大衝擊，採主建物、附屬建物、公設分離計價機制，讓民眾明確瞭解不同「效用」空間之對應「價格」資訊，做為消費與否之依據之關連。

至於推動多年的租賃專法增訂罰則與調處機制，以保障租賃雙方權益。

(工商 )